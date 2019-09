Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Auf der Rundbank vor dem Dom hat Vera Gerla aus Worin (Märkisch-Oderland) am Donnerstag Platz genommen, um Wartezeit in der wärmenden Sonne zu überbrücken. Für die Massagebehandlungen ihres Mannes kommt die 64-Jährige regelmäßig nach Fürstenwalde. Die Bank aus Beton und Lärchenholz wurde im Zuge der Neugestaltung des Kleinen Platzes am Dom aufgestellt. Voraussichtlich ab November ziert eine rund 2,20 Meter große Rosskastanie ihre Mitte. Erst wenn alles Laub abgefallen ist, werde der Baum von der Baumschule herausgegeben, teilt die Stadt mit. Für die Kastanie wurde unterirdisch ein fünf Mal fünf Meter großes Quartier mit Belüftungs- und Bewässerungssystem vorbereitet.