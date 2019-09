Gereinigt, aufgehoben und aufgeklebt: Das Verpackungsmaterial für die in der DDR üblichen 250-Gramm-Stücken aus dem Müncheberger Butterwerk ist an einer der ingesamt 37 gerahmten Informationstafeln ebenso zu sehen wie die einzig hier hergestellten 10- und 20-Gramm-Stückchen. Der Müncheberger Mönch "bewacht" den Inhalt. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Es ist an die 30 Jahre her, dass das Butterwerk in Müncheberg als einzige Produktionsstätte in der DDR die kleinen Abpackungen für Butter zu 20 oder zehn Gramm produziert hat. Damit sei Müncheberg der alleinige Zulieferer für sämtliche Interhotels, die Interflug und die Mitropa gewesen, erzählt Frank Geißler. Das dürfte Neu-Münchebergern ebenso unbekannt sein wie Schülern, die jene Zeit nicht miterlebten.

Für jene, aber auch für andere interessierte Bürger ist die neueste Ausstellung des Heimatgeschichtsvereins gedacht, die an diesem und den folgenden Wochenenden bis zum 10. Oktober, jeweils von 13 bis 17 Uhr, im Vereinsdomizil an der Ernst-Thälmann-Straße geöffnet ist.

"Seit dem Frühjahr haben wir daran gearbeitet", berichtet der Vereinsvorsitzende, während die letzten Handgriffe zum Ausstellungsaufbau getan werden. "Etwa zehn Mal haben wir uns zu viert getroffen, jeweils an die drei Stunden. Da kommen wir locker auf über 100 Stunden."

Zeitpunkt und Anliegen sind nicht von ungefähr gewählt. Vor 80 Jahren Kriegsbeginn, 70 Jahre DDR und 30 Jahre Wende kömen 2019 zusammen, zählt der Vorsitzende auf. Da sei ein Rückblick auf jene Jahre seit dem Krieg aus Müncheberger Sicht durchaus angebracht.

Denn es ist ein Stück Geschichtsunterricht, was da im Domizil des Heimatgeschichtsvereins an den Wänden hängt, unter Glas in Kästen und Vitrinen arrangiert ist und von zahlreichen originalen Gegenständen ergänzt wird. Ihr Titel: "Müncheberger Alltag in der DDR" – maßgeblich durch Rosemarie Schulz, Christoph Bernard, Ralf Dannowski und Frank Geißler konzipiert, zusammengestellt und aufgebaut.

Insgesamt sind 37 große Schautafeln mit Daten, Fakten, Fotos und Dokumenten bestückt und aufgehangen worden, chronologisch und thematisch aufgebaut. Da wird der interessierte Betrachter gleich am Beginn damit konfrontiert, dass es in Müncheberg nach dem Krieg gerade einmal noch 38 unzerstörte Häuser gegeben hat. 587 Wohnungen, Rathaus, Krankenhaus, Kirche und 72 Geschäfte sowie fast alle Produktionsstätten waren zerstört. Zu Großeinsätzen zum Beseitigen der Trümmer und zu ersten Aufbauarbeiten kamen damals Freiwillige aus dem gesamten Umland nach Müncheberg.

Thematischen Stationen wie Verwaltung, Bodenreform, Eisenbahn und Bahnhöfe, Bauen und Wohnen, Gesundheitswesen, Handel und Versorgung oder Landwirtschaft mit Tier- und Pflanzenproduktion sind unter den Schautafeln Dokumente und zur Verfügung gestellte Gegenstände aus diesen Bereichen in Vitrinen zugeordnet und werden durch Alltagsgegenstände darunter beziehungsweise davor anschaulich gemacht.

Geld gab es vom Ortsbeirat

Zu 55 Prozent käme das Material dafür aus den Beständen des Vereins, wozu noch Leihgaben von Mitgliedern und weiteren Bürgern gekommen seien, berichtet Geißler. Für das Rahmen der Schautafeln habe der Ortsbeirat von Müncheberg außerdem Geld dazugegeben, betont der Vereinsvorsitzende.

Ob Molkereibetrieb oder die Konzentration von Schweinemast um Müncheberg, ob Kartoffelanbau und -lagerung oder Forstwirtschaftsbetrieb oder das damalige Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit es gibt zahlreiche Ansatzpunkte zum Diskutieren, zum Streiten, aber auch zum Erinnern und Geschichtenerzählen. Deshalb wünscht man sich viel Interesse von Schulklassen (Anm. Tel. 033432 89316).