Ulrike Gawande

Wusterhausen (MOZ) Idyllisch liegen die Häuser von Monika Katzmann, Hans-Kurt Richter und Dagmar Bundermann unter Kiefern unweit des Klempowsees in Wusterhausen. Einheitlich sind alle mit dunklem Holz verkleidet und liebevoll sind die kleinen Gärten mit Blumen bepflanzt. Es könnte alles perfekt sein, wenn nicht Post vom Landkreis, genauer von der Unteren Bauaufsichtsbehörde, drohen würde.

Anfang November sollen die Bewohner von 40 Häusern ein Schreiben mit einem Anhörungsbogen bekommen, dem eine Verfügung folgen wird, die das dauerhafte Wohnen an dieser Stelle untersagt. Denn die 60 Betroffenen wohnen nicht in einem Wohngebiet, sondern auf dem Campingplatz Wusterhausen. Sie leben ganzjährig dort, haben seit Jahren ihren ersten Wohnsitz auf dem Platz angemeldet. Was laut Meldegesetz erlaubt ist. Doch dem entgegen stand lange die Baunutzungsverordnung, die ein ständiges Wohnen auf Campingplätzen, die meist in Erholungsgebieten liegen, nicht gestattete. Seit einer Baugesetzänderung 2018 ist es nun gestattet, auch in Erholungsgebieten dauerhaft zu leben, doch nur, wenn ein gültiger Bebauungsplan vorliegt.

Bebauungsplan als Lösung

Dieser müsste in Wusterhausen vom Inhaber des Campingplatzes, Kai Köllner, in Auftrag gegeben und bezahlt sowie von den Gemeindemitgliedern beschlossen werden. Doch das ist für Köllner keine Option, da das Gebiet dann zu einem Wohngebiet werden würde. "Dann müsste ich alles abreißen", sagt Köllner. Eine andere Option sei, so Katzmann, dass die Bewohner sich eine andere Meldeadresse suchen, an der sie jedoch gar nicht leben würden. Doch auch das wäre strafbar – laut Meldegesetz. "Es bliebe dann noch der Ausweg: wir melden uns alle ohne festen Wohnsitz ab. Ich hoffe aber inständig, dass es soweit nicht kommt", sagt Monika Katzmann.

Denn die meisten von ihnen seien Rentner. 84 Prozent, hat die 60-Jährige ausgerechnet, die selbst erst seit zwei Jahren auf dem Gelände lebt. Viele der Bewohner wohnen jedoch schon seit 1994 in den zu festen Häusern umgebauten Wohnwagen. "Unsere Mobilheime sind mit Strom,Gas-, Wasser- und Abwasseranschluss, Kabelfernsehen sowie Telefon- und Internetanschluss ausgestattet", beschreibt Katzmann ihre Wohnsituation. Ihr selbst habe keiner – weder beim Kauf des Hauses, noch beim Unterschreiben des Pachtvertrages – gesagt, dass sie auf dem Campingplatz nicht dauerhaft wohnen darf. Erst bei der Anmeldung auf dem Amt, als sie bereits ihre alte Wohnung gekündigt und ihren Hausstand großteils verkauft hatte, sei ihr die Diskrepanz mit dem Baurecht mitgeteilt worden. Ihre Anmeldung konnte sie aber trotzdem vornehmen.

Seit diesem Jahr steht jedoch auch im Pachtvertrag, dass es nicht gestattet ist, auf dem Campingplatz den Hauptwohnsitz anzumelden. Doch die zumeist älteren Bewohner haben nur diese eine Wohnung – eben in Wusterhausen auf dem Campingplatz. Viele sind zudem krank und können und wollen nicht umziehen. "Keiner geht hier freiwillig weg", bekräftigt Monika Katzmann. "Seit Monaten kann hier niemand mehr ruhig schlafen." Die Bewohner haben sich deshalb zusammengetan und das Gespräch mit Gemeinde und Landkreis gesucht. Eine Stichtagsregelung, wie sie auch auf anderen Plätzen in Deutschland durchgeführt wurde, wäre ihre Wunschlösung, die sie in einem Antrag an den Vizelandrat Werner Nüse formuliert haben. Diese Möglichkeit wäre auch die von Campingplatzbetreiber Kai Köllner angestrebte Variante, denn verbieten kann er die Anmeldung des ersten Wohnsitzes auf seinem Campingplatz nicht. "Die Stichtagsregelung brächte für alle Beteiligten Klarheit und Sicherheit."

Doch Werner Nüse erteilt dem Ansinnen der Dauercamper auf Nachfrage des RA eine deutliche Abfuhr. "Wir halten daran fest, dass das Dauerwohnen nicht erlaubt ist." Lediglich für die über 80-Jährigen und die Kranken über 70 Jahren werde die Vollstreckung ausgesetzt. "Wir wollen aber keine Einzelfallduldung", stellt Monika Katzmann klar. In so einem Falle wollen sie den Rechtsweg beschreiten. Das schreckt Nüse nicht. "Der Fall ist sehr alt." Bisher sei der Regelverstoß nur nicht geahndet worden. Doch jetzt habe es eine Anzeige gegeben, der nachgegangen werden musste. Der Campingplatz sei aber im Landkreis nicht das einzige Gebiet mit dieser Problematik. 250 gebe es insgesamt, da es auch in Kleingarten- und Datschensiedlungen aus DDR-Zeiten unerlaubte Dauerbewohner sowie illegale Um- und Schwarzbauten gebe. Er selbst sei jedoch noch nicht in Wusterhausen vor Ort gewesen. Das werde er allerdings heute um 16 Uhr sein, wenn der blaue Robur-Bus des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) vor Ort über den Fall berichten wird.