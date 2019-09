Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Barnim-Kaserne im Süden Strausbergs, direkt am Regional- und S-Bahnhof Strausberg gelegen, steht in den nächsten zehn Jahren vor ihren größten Investitionen. Die Bundeswehr plant, dort eines der größten Rechenzentren der Republik zu errichten. Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler hatte in ihrem jüngsten Bericht an die Stadtverordneten angekündigt, dass in die Infrastruktur insgesamt eine Milliarde Euro investiert würden.

Eine Milliarde insgesamt

Recherchen in den Presse- und Informationsstäben des Bundesverteidigungsministeriums und des Cyber- und Informationsraums der Bundeswehr bestätigen die Pläne für ein Rechenzentrum. "Für den neuen Rechenzentrumsverbund des Verteidigungsministeriums ist Strausberg neben Wildflecken und Roth einer der drei ausgesuchten Standorte. In Strausberg wird dabei eines der zwei vorgesehenen sogenannten Rechenzentrums-Cluster entstehen", antwortete ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums auf Anfrage. Ein solches Cluster soll, so war an anderer Stelle zu erfahren, die Ausdehnung von drei Fußballfeldern und den gleichen Strombedarf haben wie die ganze Stadt Strausberg. Deshalb müsse dort ein eigenes Umspannwerk gebaut werden. Mit 200 bis 300 Millionen Euro rechnen Infrastrukturexperten.

Offiziell lautet die Auskunft des Bundesverteidigungsministeriums: "Insgesamt sollen für den gesamten Bau des Rechenzentrumsverbundes über eine Milliarde Euro aufgewendet werden. Wie hoch der Investitionsanteil am Standort Strausberg sein wird, kann aufgrund des frühen Planungsstadiums noch nicht beziffert werden. Dies wird frühestens nach Abschluss der Planungsphase Ende 2021 möglich sein."

Zur Anzahl der Dienstposten gibt es ebenfalls "beim derzeitigen Planungsstand" keine konkrete Zahl. Auf die Frage, ob sich einheimische Firmen Hoffnungen auf Aufträge auch im Zuge der realisierten Investition machen können, antwortete der Sprecher lediglich: "Grundsätzlich werden öffentliche Vorhaben ausgeschrieben. An diesen Ausschreibeverfahren können selbstverständlich grundsätzlich auch lokale Firmen teilnehmen."

Ein Bundeswehr-Rechenzentrum gibt es seit Jahren in Strausberg-Nord in der von-Hardenberg-Kaserne. Es hat 50 Dienstposten und gilt als nicht mehr leistungsfähig genug.

Für die Barnim-Kaserne sollen aber, nachdem aktuell die Entscheidung gefallen ist, sie für die Bundeswehr auf Dauer zu erhalten, noch weitere Nutzer gesucht werden. Derzeit gibt es dort ein Zentrum für Aus- und Weiterbildung von freiwillig Wehrdienst Leistenden mit rund 300 Lehrgangsplätzen. Auch das Versorgungsamt der Bundeswehr sitzt dort sowie ein Schulungszentrum. Interesse am Standort soll der Sanitätsdienst der Bundeswehr angemeldet haben. Sollte er dort ein Regiment stationieren, würden dem Vernehmen nach bis zu 4000 Dienstposten entstehen. Ein anderer Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums hielt sich bedeckt: "Darüber hinaus werden auch mögliche Bedarfe weiterer Organisationsbereiche geprüft. Konkrete Festlegungen zur weiteren Nutzung der Liegenschaft durch die genannten Organisationsbereiche (Cyber- und Informationsraum und Streitkräftebasis/d. Red.) erfordern Detailuntersuchungen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes ist es jedoch für eine genaue Kostenschätzung noch zu früh."

Spätestens 2028 am Netz

In den Rechenzentrums-Clustern in der Barnim-Kaserne in Strausberg und der Rhön-Kaserne in Wildflecken sollen die digitalen Datenströme der Bundeswehr zusammenlaufen. In der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth ist ein weiteres Datencenter geplant, in dem die Informationen für eine mögliche Wiederherstellung gesondert gespeichert werden können. 2026 bis 2028 soll das Strausberger Rechenzentrum an Netz gehen, heißt es.

Was ist die Barnim-Kaserne?

Eines der größten Kasernenobjekte im Land Brandenburg ist die Barnim-Kaserne südlich der Stadt Strausberg. Bis 1945 war dort ein Flak-Verband der Wehrmacht stationiert. Die Kaserne verfügt über einen ausgebauten Hubschrauberlandeplatz und ein verbunkertes Schutzbauwerk mit zwei Etagen. Mit Gründung der Nationalen Volksarmee wurden das Kommando der Luftsreitkräfte/Luftverteidigung und ein Wachregiment dort stationiert. 1990 zog der Stab der 5. Luftwaffendivision der Bundeswehr ein. Nachfolger waren u. a. eine Logistikbrigade und ein Luftwaffenausbildungsregiment. js