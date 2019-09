Michael Dietrich

Schwedt/Leverkusen (MOZ) Mehr als 50 Leverkusener Bürger aus unterschiedlichen Vereinen und Interessengruppen sind ab heute Gast in ihrer Partnerstadt Schwedt. Zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft gibt es eine Wiederauflage der Bügerreise von 1990. Damals reisten Leverkusener Bürger erstmals nach Schwedt und Schwedter nach Leverkusen, um einander kennenzulernen. Heute sind es zumeist andere Bürger, aber auch einige, die schon vor 30 Jahren dabei waren.

Zum Jubiläum der Partnerschaft hat Schwedt die Bürgerreise von einst neu aufgelegt, knapp 50 Leverkusener eingeladen. Neben dem Stadtoberhaupt, Oberbürgermeister Uwe Richrath, sind Vertreter des Partnerschaftsvereins, Opladener Geschichtsvereins, der Musikschule, Jugendkunstgruppen, Läufergruppen, des Katholikenrates, der Europa-Union und der Karnevalsgesellschaft eingeladen. Zusätzlichbesuchen Mitglieder der katholischen Gemeinde aus Leverkusen ihre Partnergemeinde in Schwedt.

Teilnehmer der Bürgerreise ist unter anderem Käthe Steinke, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins und langjährige Präsidentin der Karnevalsgesellschaft Klinikum Leverkusen, die in der Zeit der Städtepartnerschaft schon 47-mal in Schwedt zu Besuch war. Georg Boßhammer, Chef des Leverkusener Sportparks mit vier Bädern, Sauna, einer Sportarena und 80 Mitarbeitern, ist zum ersten Mal in Schwedt und läuft beim Nationalparklauf mit. Und dann ist auch der Journalist Ulli Schütz mit dabei. Der Rentner war früher Chefredakteur der Rheinischen Post und bei der ersten Bürgerreise nach Schwedt mit dabei. Man darf gespannt sein, wie sein Urteil ausfüllt, wenn er Schwedt heute, nach 29 Jahren, erstmals wieder sieht.

Die Leverkusener sollen Schwedt von der besten Seite kennenlernen, ist dem Besuchsprogramm anzumerken. Sie besuchen das neue Brauwerk, Uckermärkische Bühnen, das jüdische Ritualbad, das Wassertouristische Zentrum, den Nationalpark, das Tabakmuseum und Kunstbauwerk in Vierraden, Hugenottenpark und Berlischky-Pavillon. Oberbürgermeister Richrath darf sich zur Festveranstaltung ins Goldene Buch eintragen. Die Vereine treffen mit ihren Partnervereinen zusammen. Bei einem Konzert Sonnabendabend im Stadtmuseum treten die Musikschule Leverkusen und die Schwedter Lachmöven auf.