Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ, Ulf Grieger) Die Gemeinden Neuhardenberg und Fichtenhöhe haben bereits für die Bildung eines sogenannten Kragenamtes um Seelow – bestehend aus den bisherigen Ämtern Neuhardenberg, Seelow-Land und Golzow – gestimmt. Diese Absichtserklärung fordert das Land von allen Gemeinden bis 30. September, um nach dem Scheitern der Verbandsgemeinde weiterhin Modellprojekt "OderlandRegion" zu bleiben. Kommen die Grundsatzbeschlüsse nicht, werden 500 000 Euro zurückgefordert.

Schröder: Kreisstadt gefährdet

Doch in dieser Woche geriet das Großprojekt mit zwölf Gemeinden und gut 12 000 Einwohnern, ins Stocken. In der Lindendorfer Gemeinderats-Sitzung in Neu Mahlisch warben Seelow-Lands Amtsdirektorin Roswitha Thiede und ihr Amtskollege Lothar Ebert aus Golzow rege fürs Kragenamt, schließlich sichere es weiterhin den Gemeinden ihre Souveränität zu und sorge für eine gestärkte Verwaltung mit Sitz in Seelow, die jede für sich derzeit mangels Personal und immer mehr Aufgaben kaum noch handlungsfähig ist. "Es ist nicht die beste Wahl, aber der einzig gangbare Weg", so Thiede.

Doch die Lindendörfer votierten gegen die Amtsvergrößerung. Nur drei Abgeordnete waren dafür, fünf dagegen, der Rest enthielt sich. Bemängelt wurde in der vorher rege geführten Debatte das zu enge Zeitfenster für Entscheidungen, die Sorge um Seelow als Mittelzentrum. Dies untermauerte aus dem Publikum auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder mit Bedenken zur Schwächung der Kreisstadt durchs Kragenamt. Er glaube auch nicht, dass die außerdem noch nötigen Verträge aller Gemeinden bis Jahresende machbar sind. Es verhallten auch eher die Hinweise von Lothar Ebert, man werde auch als Kragenamt weiterhin gut mit Seelow zusammenarbeiten.

Dass Lindendorf ausgeschert ist, wussten tags darauf auch schon die Lietzener. Dort stand der Grundsatzbeschluss am Mittwoch auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Bürgermeister Frank Kasper kämpfte als bekennender Fan für das Amtsmodell, schimpfte auf die Lindendörfer, speziell Bürgermeister Helmut Franz und Vize Jens Riegener, die im Amtsausschuss von Seelow-Land noch dafür waren. Offen sei, wie und wann man Lindendorf nochmal an Bord bekomme. Zumal das Kragenamt nur zustande komme, wenn alle Gemeinden von Seelow-Land dafür sind, weil sie flächenmäßig Neuhardenberg und Golzow verbinden. Schließlich stimmten sieben Lietzener für den Grundsatzbeschluss, vier enthielten sich. "Das ist wie ein Krimi", fand Amtsdirektor Lothar Ebert. Er versicherte, das Amt Golzow werde die Tür allen weiter offenhalten. "Aber die fette Taube, die das Land uns mit über 1 Million Euro bei Zusammenlegung in Aussicht gestellt hat, ist erst mal weg. Denn die Zeitschiene ist nicht mehr zu halten."

Zechiner warten auf Partner

In Zechin klärte Hauptamtsleiter Guntram Glatzer die Gemeindevertreter auf. Im Amt Golzow hätten eigentlich ab Montag die Absichtserklärungen beschlossen werden sollen. Nun aber fehlt ein Partner. Der Antrag von Fritz Krause-Uhl, mit einem Votum zum Kragenamt ein Signal in Richtung Seelow-Land zu senden, wurde im Gemeinderat verworfen. Deutlich wurde aber, dass die Zechiner für die Entwicklung des Amtsmodells sind, wenn es dafür Mitstreiter gibt.