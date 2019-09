Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Nach der derzeitigen Prognose sinkt die Einwohnerzahl Angermündes bis 2030 um rund 1000 Einwohner. Das liegt zum einen am Wegzug, zum anderen, dass die Sterberate noch über der Zuwachsrate liegt. Die Geburtenzahlen sind jedoch seit 2009 gestiegen. Deshalb wird der Platz in den beiden städtischen Grundschulen knapp. Die Stadtverwaltung wurde von der Stadtverordnetenversammlung deshalb beauftragt, sich mit der Schulentwicklung auseinanderzusetzen.

Größte Schule der Uckermark

Die Fachbereichsleiterin Planen und Bauen, Susanne Tahineh, schilderte den großen Platzbedarf. "Mit 450 Schülern ist die Gustav-Bruhn-Schule die größte Grundschule der Uckermark. 17 Prozent der Schüler kommen von außerhalb, auch aus dem Barnim. Die Schule muss für den Weiterbetrieb unbedingt entlastet werden." Das bestätigte auch die Schulleiterin Cornelia Promehl. 18 Klassen lernen derzeit in 18 Räumen. Nächstes Jahr werden es 20 Klassen sein, sagt sie. Eine Umlenkung von Schülern in die Puschkinschule ist nicht möglich. Auch hier wird am räumlichen Limit unterrichtet. Abgelehnt wurde bisher dennoch kein Kind an der Gustav-Bruhn-Schule. Der Zulauf, so wurde in der Ausschusssitzung hervorgehoben, sei auch ein Resultat der sehr guten Arbeit, die hier von allen Mitarbeitern geleistet werde.

Derzeit essen die Kinder im Dreitakt-System in einem Klassenraum Mittag. Das ist laut und eng. Deshalb soll ein neues Essengebäude für 100 Kinder auf der Grundplatte des ehemaligen Fitnessstudios gebaut werden. Für den Hort "Abenteuerland", der sich in der Schule befindet, soll es einen Anbau an der Seite zur Gustav-Bruhn-Straße hin geben. Der könnte auch für offene Jugend- und Sozialarbeit genutzt werden. Das käme der Weststadt zugute, die in den letzten Jahren ein bisschen zum Stiefkind geworden sei, stimmte die Schulleiterin zu.

Mit den Planern, so Susanne Tahineh, sei in dieser Woche gesprochen worden. Beide Gebäude sollen in Modulbauweise entstehen. "Dafür brauchen wir Fördermittel. Wenn alles klappt, könnten wir im nächsten Sommer oder Herbst anfangen." Die Gesamtkosten werden auf 1,37 Millionen Euro geschätzt. Bei entsprechender Förderung läge der Eigenanteil der Stadt bei rund 365 000 Euro.

Weitere Ausdehnung möglich

Platz genug ist in dem Areal vorhanden. Der Durchgang zwischen Turnhalle und Schule soll geschlossen und für das Schulgelände genutzt werden. Perspektivisch könnte auch das Grundstück hinter dem Schulgelände zugegeben werden, auf der früher ein Heizhaus stand.

Die Frage des Stadtverordneten Toralf Abel, ob denn die Turnhalle künftig noch ausreicht, wurde als durchaus berechtigt angesehen. Aber darauf wolle man sich konzentrieren, wenn die Schulen auf Standard gebracht sind.