MOZ

Panketal (MOZ) Tino Standhafts Eigenkompositionen reihen sich nahtlos in die 70-er Psychodelic-Rock-Schiene ein, allerdings richtig frisch, ohne altbacken zu wirken! Am Sonntag spielt er mit seiner Band im Studio 7 in Panketal. Die Band installiert mit Hammondorgeln, Gitarren und sattem Bass- und Schlagzeuggroove ein wirklich erstklassiges Soundgefüge. Ein Ohrenschmaus für alle Fans von Neil Young, Eric Clapton, den Stones und Co. sowie guter und handgemachter Livemusik der alten Schule!

Konzert am Sonntag um 17 Uhr im Studio 7 in Panketal, Alt Zepernick 7, Karten kosten 20 Euro; es sind nur noch wenige Karten vorrätig.