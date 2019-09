Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Wer regelmäßig im Bioladen in der Michaelisstraße einkauft, hat sich vielleicht schon länger darüber gewundert, dass manche Produkte immer mal wieder neue Plätze in den Regalen fanden. "Mehrere Monate lang haben wir alles umgeräumt, bis wir endlich diese zwei Meter Regalfläche hatten", sagt Torsten Pelikan, Mitinhaber von Globus Naturkost. Ab heute sind in dem Geschäft einige Lebensmittel ganz ohne Verpackung erhältlich.

Mehrere Sorten Ölsaaten, Nüsse, Bohnen, Linsen, Reis und Kaffee sowie eine Müslisorte stehen zum Abzapfen in Vorratsbehältern aus Glas, Holz und Metall bereit, insgesamt 20 Produkte. "Wir finden es ganz wichtig, dass in dieser Richtung etwas passiert und es weniger Plastikmüll gibt", sagt Pelikan zu den Beweggründen, den Bereich einzurichten. Zudem sei in Kundenumfragen der Wunsch nach mehr Unverpackt-Angeboten in dem Naturkostladen aufgekommen.

Dass die neue Abteilung ein unternehmerisches Risiko ist, glaubt der Geschäftsmann nicht. "Diese Produkte haben wir aus dem restlichen Sortiment herausgenommen." Wer im Globus etwa Leinsaat kaufen möchte, bekommt diese also nur unverpackt und zudem preiswerter als zuvor. Auswahlkriterium seien Lebensmittel gewesen, die Hersteller unnötigerweise noch in kleinen Plastiktüten verpacken. "Deswegen haben wir Haferflocken nicht dabei", sagt Torsten Pelikan. "Die gibt es schon in Papiertüten."

Ein schöner Nebeneffekt sei, dass der Laden nun noch mehr regionale Erzeugnisse anbiete und sich weitere Klimaschutzeffekte ergäben. So kämen Sonnenblumenkerne nun aus Beelitz statt aus Ungarn – pro Kilo lassen sich so drei Plastiktüten einsparen. Für ein Knallerprodukt hält Pelikan auch eine Kaffeesorte, die Deutschland per Segeljacht statt im Flugzeug erreicht.

Zum Abfüllen gibt es ab der nächsten Woche Mehrweggläser zu kaufen. Torsten Pelikan setzt aber darauf, dass möglichst viele Kunden eigene Gefäße zum Einkauf mitbringen. Der größte Teil der Unverpackt-Produkte wird übrigens auch ohne Plastikhülle angeliefert. Bis auf Nüsse komme die Ware in 25-Kilogramm-Papiersäcken.