Rom Das sah nicht gut aus: Die Nase zu lang, der Mund zu groß, das Kinn zu klein und eigentlich gar nicht fotogen, befand ein Kameramann, als er vor knapp 70 Jahren die junge Sofia Scicolone vor die Linse bekam. Millionen Fans sahen das bald anders. Als Sophia Loren wurde das Mädchen aus Neapel zum Weltstar. Sexsymbol und Mutterfigur in einem, stieg sie zur Leinwandgöttin auf. Heute wird "La Loren" 85 Jahre alt.

Sofia wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Pozzuoli bei Neapel auf. Während der Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg verbrachte sie die Nächte im Eisenbahntunnel und hatte seither Angst im Dunkeln. Die alleinerziehende ehrgeizige Mutter wollte die attraktive Tochter beim Film unterbringen und ließ Sofia schon früh bei lokalen Schönheitswettbewerben defilieren. 1950 bekam sie eine Statistenrolle im in Rom gedrehten Sandalenfilm "Quo vadis?" und wurde Zweite bei der Wahl zur "Miss Rom". Dabei wurde Filmproduzent Carlo Ponti auf sie aufmerksam, und ihr Leben nahm die entscheidende Wende.

Der fast 22 Jahre ältere – und einen Kopf kleinere – Ponti wurde zum Mann ihres Lebens. Aus Sofia Scicolone wurde Sophia Loren. In dem Episodenfilm "Das Gold von Neapel" hatte sie 1954 ihre erste bedeutende Filmrolle, sie spielte eine Pizzabäckerin. Der internationale Durchbruch gelang ihr 1958 mit der US-Filmkomödie "Hausboot" an der Seite von Cary Grant.

Zu Sophia Lorens Filmpartnern zählte auch Marcello Mastroianni, mit dem sie rund ein Dutzend Mal vor der Kamera stand, darunter in der Komödie "Hochzeit auf Italienisch" (1964) oder in Ettore Scolas Drama "Ein besonderer Tag" (1977). Loren bezeichnete diesen Film als ihren besten.

Einen Oscar erhielt Sophia Loren für ihre Hauptrolle in Vittorio De Sicas Spielfilm "Und dennoch leben sie" (1960) nach einem Roman von Alberto Moravia. Sie spielt eine Witwe, die 1943 mit ihrer Tochter vor den alliierten Bombenangriffen aus Rom in die Berge flieht. Dort lernt sie den Studenten Michele (Jean-Paul Belmondo) kennen. Dieser wird von abziehenden Wehrmachtssoldaten verschleppt, Mutter und Tochter werden nach der Befreiung von der deutschen Besatzung von nordafrikanischen Hilfstruppen der Franzosen vergewaltigt.

1991 folgte ein Ehrenoscar für ihr Lebenswerk. Mit ihrem Äußeren machte die oft tiefdekolletierte Diva auch im Alter noch Schlagzeilen, so als sie sich 2007 für den Pirelli-Kalender ablichten ließ.

Zuletzt hat die Loren auch Bücher veröffentlicht, darunter die Memoiren "Mein Leben" und das Kochbuch "In cucina con amore". Pizza esse sie eigentlich genauso gerne wie Pasta, sagte Sophia Loren 2018 im Gespräch mit der dpa, und beides bereite sie bis heute selbst zu. Und bei Pizza bitte nur das neapolitanische Original, mit Tomaten und Olivenöl und sonst nichts.