Müllrose (MOZ) Beim Tanzverein Mixdorfer SchlaubeGetümmel laufen bereits die Vorbereitungen für die diesjährige Weihnachts-Gala auf Hochtouren. Im Oktober sollen die Proben durch ein Trainingslager intensiviert werden, heißt es seitens des Vereins und man verspricht: "Es wird magisch."

Das diesjährige Thema der Weihnachts-Gala ist ein Musical mit dem Titel "Das Jahr an dem Weihnachten fast auf Freitag, den 13., gefallen wäre".

Aufgeführt wird es zweimal am 7. Dezember 2019 (15 Uhr und 17 Uhr) sowie einmal am 8. Dezember 2019 (15 Uhr) in der Messehalle 2 auf dem Messegelände in Frankfurt (Oder). Der Eintritt für Kinder beträgt 8 Euro. Erwachsene zahlen 12 Euro.

Vorverkaufsstellen sind das Vereinshaus des Mixdorfer SchlaubeGetümmels im Kirchsteig 7 in Müllrose, wo man jeden Mittwoch (ausgenommen Schulferien) von 17 bis 19 Uhr Tickets erwerben kann. Ferner besorgen den Kartenvorverkauf das Haus des Gastes, Kietz 7, in Müllrose sowie die Unternehmen Krienitz Dentaltechnik in der Luckauer Str. 7 in Frankfurt (Oder) und die Kfz-Werkstatt Thomas Linke in der August-Bebel-Str. 5b in Frankfurt (Oder).