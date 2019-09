MOZ

Tauche Am Dienstag um 19 Uhr lädt Jochen Mangelsdorf, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, zur 2. Sitzung der Gemeindevertretung in den Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung Tauche ein. Im öffentlichen Teil der Sitzung wird Bürgermeister Gerd Mai über aktuelle Entwicklungen sprechen und zu verschiedenen Themen informieren. In der Einwohnerfragestunde haben dann alle Anwohner die Möglichkeit Fragen an die Gemeindevertretung zu richten und auch aktuell aufgetretene Probleme anzusprechen. Zudem werden die Gemeindevertreter zur Beantragung von Fördermitteln entsprechend der Richtlinie des Landkreises Oder-Spree zur Unterstützung von Kommunen beraten. Im geschlossenen Teil der Sitzung geht es um Grundstücksangelegenheiten.