Manfred Malade (75) geht oft im HEP einkaufen. Die Gehwege von und zu seiner Wohnung in Neuberesinchen sind meistens im schlechten Zustand und unbefestigt. In der Johann-Eichhorn-Straße sieht es besonders prekär aus. "Jetzt liegt hier Sand, in der DDR lagen wahrscheinlich Steinplatten hier", vermutet er. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Zurück zur Natur – zwischen der zerbrochenen Bepflasterung in der Thomasiusstraße macht sich Grünzeug breit. Fußgänger stolpern in dem Teil Neuberesinchens von einer Platte zur nächsten ... © Foto: Jan-Henrik Hnida

Am Holzmarkt, in der Carl-Philipp-Emmanuel-­Bach-Straße, ragen die Steinplatten, von Baumwurzeln angehoben, in die Höhe. Ein Rollstuhlfahrer hat es hier schwer, da auch das Kopfsteinpflaster auf der Straße für kein sicheres Fortkommen sorgt. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Gleich eine komplette Platte fehlt auf dem Gehweg in der Rathenaustraße. Auch die anderen ragen teilweise in die Luft. © Foto: Jan-Henrik Hnida

An der Haltestelle in der Hamburger Straße warten Schüler der Sportschule auf den Bus – oder ältere Menschen, wie eine 91-jährige MOZ-Leserin, die Angst hat, wegen der Löcher im Weg zu stürzen. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Löchrig, unbefestigt und veraltet – viele der Bürgersteige sind im schlechten Zustand. Für Ältere, Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer wird Gehen oft zur Belastung.

Kaputte Bürgersteige" – vor den Kommunalwahlen brannten vielen Bürgern die maroden Gehwege auf der Seele. Neben unsanierten Plattenbauten war es das Problem, was Menschen am MOZ-Infostand im Mai in allen drei Wahlkreisen am meisten beklagten. Ein Streifzug über einige Gehwege Frankfurts zeigt – viele sind veraltet und löchrig.

Schwer bepackt, mit zwei vollen Einkaufstüten in jeder Hand, läuft Uta Jung die Heilbronner Straße hoch. "Sieht einfach schäbig aus", sagt die Rentnerin über die löchrigen Gehwegplatten, auf der Seite gegenüber vom Kleist Forum. Sie meide manche Wege am Kleistpark, aus Angst, dass ihre Enkelkinder stürzen und sich verletzen könnten. Auch in Booßen stört Brigitte Vetter der schlechte Zustand der Bürgersteige. Ältere Menschen könnten leicht hinfallen, so die 81-Jährige.

An neu gebauten Straßen seien die Gehwege in der Regel in einem "guten bis sehr guten Zustand", schreibt Kora Kutschbach, Pressereferentin der Stadtverwaltung. Gerade im Innenstadtgebiet und an den Bundesstraßen befänden sich mehr neue Gehwege. Saniert wurden hier Wege an der Markendorfer Straße und am Weinbergweg. Andere, wie in der Paulinenhofsiedlung sind von der 100-jährigen (Ab-)Nutzung gezeichnet. Stolperfallen entstehen hier durch abstehende Gehwegplatten, die durch Baumwurzeln angehoben wurden.

"2019 werden 246 000 Euro für die Instandsetzung von Gehwegen eingesetzt", informiert Uwe Meier, Rathaus-Pressesprecher. Mit Stand September seien 1 022 Quadratmeter Gehwege für eine Gesamtsumme von 125 000 Euro repariert worden. 2018 waren es dagegen insgesamt nur 174 000 Euro für die Instandsetzung. Allerdings liegt der Gesamtbedarf bei aktuell 1,15 Millionen Euro.

Gerade in West und in den Nebenstraßen entlang der August-Bebel-Straße fallen die alten Bürgersteige auf. Ebenso ist in Nord marodes Pflaster zu finden. Zum Beispiel auf dem Gehweg an der Bushaltestelle an der Hamburger Straße. Bereits im April hatte die MOZ über eine 91-jährige Leserin berichtet, die täglich mit dem Bus ihren Mann besucht, der in einem Pflegeheim in der Stadt lebt. Sie habe jedes Mal Angst, in eines der Löcher im Weg zu treten und zu stürzen. Eine Mutter ist gezwungen mit ihrem Kinderwagen Slalom zu fahren, damit ihr schlafendes Baby nicht jede Erschütterung mitbekommt.

Nur auf Sand geht Manfred Malade, wenn er in Beresinchen vom HEP seine Einkäufe nach Hause trägt. "In der DDR waren hier mal Platten", erzählt der 75-Jährige, als er an der Johann-Eichhorn-Straße langläuft. Wenn die Stadt Geld habe, dann gebe sie es zuerst im Zentrum aus, vermutet er. Doch auch dort müssen Kunden der Hauptpost aufpassen, dass sie nicht stolpern, wenn sie zur Kreuzung laufen. Dank der löchrigen Gehwege.