MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus kam es vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Eisenhüttenstadt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zum Mieterkeller eines Wohnhauses in der Straße des 8. Mai verschafft. Dort nahmen die Täter diverses Werkzeug und Getränke an sich, bevor sie unerkannt flüchteten. Den betroffenen Mietern hinterließen die Diebe einen Sachschaden von ungefähr 300 Euro, wie die Polizei angab.