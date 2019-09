Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Gemeindevertreter von Letschin haben am Donnerstag einen Aufruf zum Schutz des Deiches und der Hochwasserschutzanlage verabschiedet.

Zudem haben siebeschlossen, gegen das Land Brandenburg ein Normenkontrollverfahren einzuleiten. Damit soll die Landeregierung gezwungen werden, die im Juli in Kraft gesetzte Durchführungsverordnung Jagdzurückzunehmen. Dieses Gesetz stellt Nutria und Bisam unter die Bestimmungen des Jagdgesetzes. Somit muss die Schonzeit der ständig trächtigen Tiere eingehalten werden. Nur noch Jägern ist es gestattet, die als für Deiche gefährlichen Wühltiere zu bejagen. Die lehnen ab, plötzlich für den Hochwasserschutz eingesetzt zu werden.

Die Gemeindevertreter sehen in dem faktischen Verbot des systematischenFangens von Bisam durch Fachleute eine hohe Gefährdung der Hochwasserschutzanlage und damit eine Gefährdung für Leib und Leben der Oderbrücher als gegebenan. Seit Anfang Juni vermehrensich die Bisam und verstärkt auch Nutria im Oderbruch. Beim nächstenHochwasser wühlen sich die Tier in den Damm und sorgen so für Deichbrüche. Fachleute aus den Niederlanden und Niedersachen haben die DV Jagd in Brandenburg scharf kritisiert. Schon jetzt gibt es mehr als 500 Schadstelle im Deich am Oderbruch. Dies ist auch Thema der Fachdeichschau Mitte Oktober.