Brück Felix Thiedemann spielt am kommenden Sonnabend, 28. September, um 17.00 Uhr in der Brücker Lambertuskirche auf dem Violoncello die Suite Nr. 2 (BWV 1008) von Johann Sebastian Bach, die Suite Nr. 2 (op. 131c, 2) von Max Reger und die Sonate für Violoncello alleine (op. 119) von Kurt Hessenberg.

Johann Sebastian Bachs sechs Suiten für Violoncello Solo gehören heute zu den meistgespielten Werken für diese Besetzung. In den Suiten – Abfolge von Tanzsätzen – lotet Bach die Möglichkeiten des Violoncello als Solo-Instrument aus: das Cello war bis zu Bachs Zeit hauptsächlich als Generalbaß-Instrument, d.h. begleitendes Baß-Instrument, eingesetzt worden. Die Kompositionen stellen hohe technische Anforderungen an den Musiker.

Max Reger komponierte seine drei Suiten für das Violoncello Solo 1915. Sie gehören mit zum schwierigsten, was es auf dem Cello zu lernen gibt. Reger hält sich dabei nicht an die Strenge der barocken Vorgabe sondern reiht immer nur vier Sätze aneinander. Zwar beginnt auch er immer mit einem Präludium, doch folgen dann drei Sätze in freier Folge.Kurt Hessenberg wurde im Jahre 1908 in Frankfurt geboren. Seinen ersten Unterricht erhielt er am Hoch’schen Konservatorium, wo er später auch unterrichten sollte. Nach dem Abitur zog es ihn nach Leipzig, wo er unter anderem bei Günther Raphael studierte. Die Cello-Sonate entstand in den letzten Jahren seiner Zeit als Professor für Komposition an der HfMdK Frankfurt und wurde von Gerhard Mantel uraufgeführt.

Felix Thiedemann, aufgewachsen in Tübingen, erhielt ersten Cello-Unterricht mit sechs Jahren in der Tübinger Musikschule (bei J. Hasten). Nach einem Musikstudium in Weimar, Frankfurt/M., Paris und Trossingen (bei Mario de Secondi) erhielt er 2013 das Diplom und studierte danach "Historische Aufführungspraxis" bei Kristin von der Goltz in München. Im Jahr 2016 schloss er sein Masterstudium erfolgreich ab. Felix Thiedemann arbeitet gerne als Generalbaßspieler und Kammermusiker und gewann bereits mehrere Preise mit verschiedenen Ensembles; außerdem organisiert er seit sechs Jahren das Vielklang-Festival in Tübingen. Zu seinen Kammermusikpartnern gehören, das Zemlinsky-Quartett, das Trio Opus 8, Matthias Enderle, Lee Santana

Der Eintritt ist frei! Um eine Spende wird gebeten.