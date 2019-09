Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Sie "haben Ihr Ziel erreicht – auf der rechten Seite." Das Navigationsgerät im Auto beharrt darauf: Ernst-Thälmann-Straße 63. Der Blick schweift hin zu einem Flachbau und zwei Containern des Unternehmens Touax-Siko Containerhandel. Kein Schriftzug. Kein Anhaltspunkt. Doch der Mitarbeiter, nebenan beim Metallhandelsunternehmen hoch oben auf aufgetürmten Autowracks stehend, zeigt ebenfalls dorthin. Das also ist die provisorische Rettungswache Brieskow-Finkenheerd – seit vielen Jahren betrieben von der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH auf einem einstigen Autohaus-Areal. Das Zufahrtstor steht offen, zwei Autos sind geparkt. Die Lebensretter sind weg. Hier warten sie also auf ihre Einsätze und in den Containern nächtigen sie: ein Bett, kleiner Nachttisch mit Lampe, Tisch, zwei Stühle, Klimaanlage. Diese Art der Dienst-Unterkunft soll ab Oktober 2020 ein Ende haben. Keine 1000 Meter Luftlinie weiter entsteht an der Lindenstraße 35 a (alte B 112) die jahrelang herbeigesehnte neue Rettungswache. Dafür investiert der Landkreis rund 1,4 Millionen Euro.

"Was lange währt, wird endlich gut", brachte am Mittwoch der Dezernent des Landkreises für Finanzen und Innenverwaltung, Michael Buhrke, seine Zufriedenheit gegenüber der MOZ zum Ausdruck. Sehr lange habe der Landkreis gemeinsam mit der Amtsverwaltung und der Gemeinde nach einem geeigneten Grundstück für die neue Rettungswache gesucht, was schwierig gewesen sei.

In manchen Fällen habe etwa das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (Cottbus) für angedachte Grundstücke Bergschäden nicht ausschließen können. Das nun ausgewählte "kommunale Grundstück", sagt Michael Buhrke, "ermöglicht den Einsatzkräften ein perfektes An- und Abfahren mit ihren Rettungswagen."Bisher war es für die Rettungswagen-Besatzungen schwer, die Hilfsfristen einzuhalten – also "ohne Disposition und nach Alarm-Auslösung binnen 15 Minuten in einem Umkreis von 15 Kilometern am Einsatzort einzutreffen", wie Buhrke erzählt. Das werde sich ändern. Vor allem die Krankenkassen achten auf die Einsatzzeiten und gemeinsam mit diesen in der Abstimmung habe der Landkreis das Neubau-Projekt spätesten seit 2013 vorangetrieben.

Die neue Rettungswache soll Buhrke zufolge Einsätze im Raum Brieskow-Finkenheerd, Groß Lindow und im Schlaubetal fahren. Buhrke betont die sehr gute Qualität der Unterbringung des Personals. Mit dem neuen Standort und der Ausstattung des Gebäudes, sagt er, wolle man auch den Rettungsstandort Eisenhüttenstadt aufwerten. Die neue Wache werde – auch Einsatzkräften von dort – als Ausbildungsschwerpunkt dienen und zudem Reservefahrzeuge für Notfälle vorhalten.

Sogar eine Waschhalle gibt es

Auf der Rettungswachen-Baustelle in der Lindenstraße in Brieskow-Finkenheerd hat die ausführende Baufirma das schwere Gerät zurzeit abgezogen. Die Planung sieht keine Keller vor.

Es wird ein Erdgeschoss geben. Darin integriert werden zwei Stellplätze für Rettungswagen, eine Waschhalle, ein Dienstraum, ein Medikamenten- und Techniklager, ein Wäschelager sowie ein Raum zur Desinfektion/Dekontamination. Im Obergeschoss entstehen ein Aufenthaltsraum mit Küche, ein Schulungsraum, Umkleideräume und Sanitärräume mit Duschen und WC – jeweils für Frauen und Männer – sowie vier Ruheräume.

Die neue, ständig besetzte Rettungswache soll bis zum 16. Oktober 2020 fertiggestellt sein.