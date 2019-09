Marco Winkler

Velten (MOZ) Nach mitunter hitzigen Diskussionen im Vorfeld, ist es nun amtlich: Auch 2020 wird es in Velten einen so gut wie regulären Neujahrsempfang geben. Neu ist: Erstmals können sich Veltener anmelden. Das Budget, bisher mit 12 000 Euro angegeben, wird 15 000 Euro betragen. Im Vorfeld des Beschlusses, dem 18 Abgeordnete am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung ihre Ja-Stimme gaben (zwei enthielten sich, zwei stimmten dagegen), gab es Kritik seitens der Fraktionen Pro Velten und Die Linke.

Beide wollten den Empfang mitunter komplett neu gestaltet oder gänzlich abgeschafft wissen. Pro Velten sah vor, aus dem offiziellen Event für meist offiziell geladene Gäste einen offenen Bürgerempfang zu machen, den jeder Veltener hätte besuchen können. "Wir brauchen das Geld nicht für Essen und langweilige Musik", lehnte Mario Große (Pro Velten) den Empfang im jüngsten Sozialausschuss ab. Die Linke sah das Geld in der Unterstützung von Vereinen und Festen, die ebenfalls allen zugutekommen, besser angelegt.

Mit dem vorgestellten Konzept der Verwaltung, aber vor allem einem einzurichtenden Kulturfonds, der ebenfalls auf der Tagesordnung stand, könnten Kritiker zumindest etwas milder gestimmt sein. Ausgelegt ist der Neujahrsempfang für 400 Personen. 300 Einladungen sollen an geladene Gäste verschickt werden. "Weitere rund 100 Einladungen sollen an die Veltener Bürgerschaft gehen", heißt es im Konzept. Veltener können sich formlos anmelden. Sollten sich mehr als 100 für eine Teilnahme interessieren, entscheidet das Losverfahren. Dass sich "normale Bürger" für den Empfang anmelden können, ist eine Neuerung. Zur Erinnerung: In diesem Jahr wurden neben den Abgeordneten etwa 170 kleine und große Unternehmen, 50 Vereine und 30 Vertreter von Schulen, Kitas und Kirchen eingeladen.

Linken-Fraktionschef Alexander Moser-Haas übte sich, wie erwartet, in Zurückhaltung. "Wir wollen bekräftigen, dass wir wir einen anderen Antrag hatten", sagte er. Das Geld sollte "zielgenauer für die Ehrenamtsförderung" eingesetzt werden. "Wir finden so ein exklusives Format nicht angemessen." Die Linke habe sich kompromissbereit gezeigt, sagte der Fraktionschef.

Dennoch blieb die Idee der Linken nicht gänzlich unberücksichtigt. Die SPD-Fraktion griff sie mit einem eigenen Antrag auf, der die Einrichtung eines Kulturfonds für die Stadt vorsieht. Die SPD schreibt deutlich, dass dieser Wunsch aus den Diskussionen zum Neujahrsempfang hervorgegangen sei. Diese hätten gezeigt, dass "der Bedarf nach zusätzlichen Veranstaltungen, organisiert und durchgeführt von Vereinen oder Bürgern dieser Stadt, vorhanden" sei.

Ziel des Fonds ist es, Mittel bereitzustellen, die nicht über vorhandene Richtlinien (Jugend- oder Seniorenförderung) abgedeckt sind. Die Verwaltung und der Fachausschuss Soziales/Bürgerservice sollen eine entsprechende Richtlinie mit Kriterien erarbeiten. Moser-Haas von den Linken dazu: "Wir freuen uns, dass das Thema aufgegriffen wird." Seine Fraktion habe schon konkrete Vorschläge anlässlich der Neujahrsempfangsdebatte eingebracht.

"Für Pro Velten ist heute ein schöner Tag, der Antrag kommt uns sehr entgegen", sagte Helga Siegert. Bereits im März 2018 habe Pro Velten einen ähnlichen Antrag gestellt. "Dieser wurde mit elf Nein-Stimmen abgelehnt", sagte Siegert. Für den SPD-Antrag konnten sich die neuen Stadtverordneten eher erwärmen. Mit 20 Ja- und zwei Gegenstimmen von der AfD wurde er durchgewunken; die Stadt bekommt einen Kulturfonds.