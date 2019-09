Marco Winkler

Velten (MOZ) Die Anforderungen des Klimawandels machen auch vor einer kleinen Stadt wie Velten keinen Halt. Wie eigentlich von der CDU vorgesehen, sollen aber keine 100 Bäume pro Jahr gepflanzt werden. Dafür sollen sich die Veltener am 3. Oktober am "Einheitsbuddeln" beteiligen und selbst auf ihren Grundstücken Bäume pflanzen.

Marcel Ruffert (CDU) machte sich trotz umfassender Überarbeitung der Verwaltung die Mühe, den dann nicht mehr aktuellen Antrag seiner Fraktion in Veltens Stadtparlament zu präsentieren. Laut diesem sollte die Stadt beauftragt werden, bis zum 31. März 2020 ein Konzept zur Bepflanzung "für baumarme und baumleere Straßen" vorzulegen sowie mindestens 100 Bäume pro Jahr zu pflanzen. "Die Umsetzung hat im Zeitraum von 2021 bis 2031 zu erfolgen", so Ruffert. Der CDU ging es darum, sich der Herausforderung Natur- und Umweltschutz zu stellen. "Um diese monumentale Aufgabe zu meistern, müssen wir alle unseren Beitrag leisten, so auch Velten."

Die Verwaltung wolle sich den Anforderungen des Klimawandels stellen und möglichst viele Neupflanzungen vornehmen. "Die Stadt verpflichtet sich und andere bei ihrer städtebaulichen Planung, insbesondere bei der verbindlichen Bauleitplanung, Baumpflanzungen über das rechtlich erforderliche Maß hinaus vorzunehmen.", heißt es im überarbeiteten Antrag. Im ersten Quartal 2020 will die Verwaltung eine Übersicht mit geeigneten Flächen vorstellen.

Alexander Moser-Haas (Linke) überzeugte besonders ein Punkt im Verwaltungstext. "Insgesamt haben wir ganz gut die Kurve gekriegt und reden nicht mehr darüber, was alles nicht geht", sagte er. Gemeint ist Folgendes: Die Stadt will sich am 3. Oktober am "Einheitsbuddeln" beteiligen. Zur bundesweiten Baumpflanzaktion hatte das Land Schleswig-Holstein aufgerufen. Die Stadt will in einem öffentlichen Aufruf via Stadtseite und Facebook-Auftritt die Veltener animieren, an diesem Tag auf ihrem Grundstück Bäume zu pflanzen. Dass die Stadt, wie ursprünglich angedacht, Pflanzplätze in der Kanalstraße zur Verfügung stellt, wurde verworfen, da Straßenbäume besonderen Anforderungen unterliegen. Die Bemühungen der Verwaltung wurden mit 17 Ja-Stimmen quittiert; das Konzept kann erstellt werden.

Straßenbäume stellen bei der Umsetzung der Pläne wohl eine eher geringe Herausforderung dar. Ein Problem liegt in der Bereitstellung zusätzlicher freier Pflanzflächen: "Zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie für Waldumwandlungsgenehmigungen findet die Stadtverwaltung bereits seit längere Zeit keine Möglichkeiten mehr, auf geeignete Flächen zuzugreifen, um Ersatzmaßnahmen in Form von Aufforstungen vorzunehmen." Die Stadt ist deshalb darauf angewiesen, Geld an den Naturschutzfond des Landes zu zahlen, "um Ausgleichs-Maßnahmen außerhalb des Stadtgebietes, aber in der Region durchzuführen".