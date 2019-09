Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) "Herzlichen Glückwunsch, jetzt können Sie wieder Bürgermeister sein." Mit diesen Worten kommentierte Stephan Wende (Linke) die Entscheidung, die die Fürstenwalder Stadtverordneten am Donnerstagabend trafen: Mit deutlicher Mehrheit untersagten sie Matthias Rudolph (BFZ) neben seinem Hauptamt eine entgeltliche Nebentätigkeit als Vermittler für Immobilienfinanzierung, Kredite, Kapitalanlagen und Versicherungen ausüben zu dürfen.

Die Fraktionen CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP lehnten den Nebenjob ab – Monika Fiedler und Peter-Martin Mattigk (Linke) enthielten sich. Die Vertreter von BFZ und AfD wollten (Enthaltung: Nancy Krüger, BFZ) die Nebentätigkeit ermöglichen.

Rudolph hatte diese am 27. Juli beantragt. Seit dem Jahr 2006, heißt es in dem Schreiben, übe er ein Gewerbe als Finanzmakler aus. Da Bürgermeister "ein Amt auf Zeit" ist, wolle er seinen Kundenstamm nicht dauerhaft an Dritte übertragen und "sämtliche berufsständische Zulassungsvoraussetzungen" verlieren. Die Arbeitsdauer pro Woche gab er mit ein bis zwei Stunden an.

Die BFZ-Fraktion schlug vor, die Nebentätigkeit für ein Jahr zu genehmigen und nach Vorlage der Einnahmen-Überschuss-Rechnung erneut zu entscheiden. Dies wurde nach der grundsätzlichen Ablehnung nicht mehr abgestimmt. Die Debatte über die Nebentätigkeit war hinter verschlossenen Türen geführt worden. Rudolph verfolgte die Abstimmung im Zuschauerraum.