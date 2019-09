MOZ

Seelow Eine Bewohnerin der Ernst-Thälmann-Straße erhielt am Donnerstagabend einen wundersamen Anruf:

Am anderen Ende der Leitung ein fremder Mann. Er behauptete Polizist zu sein und bat die Frau Fenster ihrer Wohnung geschlossen zu halten, weil es in der Vergangenheit so viele Straftaten gab. Der Dame kamen die Schilderungen des Anrufers komisch vor. Als ihr Zweifel kamen, legte der Anrufer auf. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Amtsanmaßung auf.