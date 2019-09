Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) Zur Fridays-for-Future-Demo am Freitagmittag in Frankfurt (Oder) kamen diesmal rund 100 Teilnehmer. Sie zogen ab 12 Uhr vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus. Diesmal waren es mehr Erwachsene und Studenten als Schüler. Zeitgleich demonstrierten Tausende Menschen in 150 deutschen Städten für eine bessere Klima-Politik. "Das ist heute schon etwas Besonderes", sagt die Waldorfschülerin und Mitorganisatorin Bibiane Buckler. Die Frankfurt for Future-Gruppe plane, demnächst auch Klima-Workshops und gemeinsame Müllsammelaktionen anzubieten. Den Abschluss bildeten Reden von Politikern am Rathaus, in denen unter anderem die Lebensmittelverschwendung in Deutschland angeprangert wurde.