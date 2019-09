Odin Tietsche

Liebenwalde (MOZ) Eine 71-jährige Frau hat am Donnerstag bei Liebenwalde einen Wolf angefahren. Das Tier starb noch an der Unfallstelle.

Die Frau war gegen 10.35 Uhr auf der Landesstraße zwischen dem Abzweig Kreuzbruch und Bismark unterwegs, als der Wolf die Straße überquerte. Die Frau konnte die Kollision nicht mehr verhindern, der Wolf verendete noch an der Unfallstelle und wurde an den zuständigen Jagdpächter übergeben. Der Wagen der Frau blieb fahrbereit, es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 5000 Euro.