Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Langfinger auf frischer Tat ertappt: Ohne zu bezahlen wollte ein Mann am Donnerstagnachmittag mit vollen Taschen einen Discounter in der Alten Langewahler Chaussee in Fürstenwalde verlassen.

Eine Mitarbeiterin sprach ihn darauf an, woraufhin er die eingesteckten Waren herausgab. Während der Überprüfung der Personalien des Mannes durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass gegen den 56-Jährigen ein Haftbefehl in Berlin vorlag. Sie nahmen ihn vorläufig fest.