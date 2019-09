Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Wegen einer fehlenden Genehmigung hat die Untere Bauaufsicht des Landkreises am Freitagmittag Neuruppins ersten Unverpackt-Laden versiegelt. Weniger als 24 Stunden, bevor Inhaberin Elena Thayenthal ihr Geschäft eröffnen wollte, wurde ihr damit unter Androhung von einem Jahr Freiheitsstrafe untersagt, das Siegel zu entfernen, um die Räume zu betreten.

Begründet wird der Schritt mit einer ausstehenden Baugenehmigung für die Umnutzung. Diese sei notwendig, weil in dem ehemaligen Friseurgeschäft nun Lebensmittel verkauft werden sollen. Die Genehmigung wurde nicht erteilt, weil nach Aussage des Kreises das Einvernehmen der Stadt Neuruppin noch fehle. Auch die Abnahme durch das Amt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft steht demnach noch aus.

Inhaberin Thayenthal zeigte sich am Freitag überrascht von dem Schritt des Kreises. "Der Schock sitzt tief", sagte sie auf Nachfrage. "Ich bin unglaublich gerührt von der Begeisterung, die die Neuruppiner für das Geschäft gezeigt haben. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht erfüllen kann." Allerdings verstehe sie nicht, dass das Einvernehmen der Stadt fehlen solle. Der zuständige Mitarbeiter der Neuruppiner Stadtverwaltung hätte ihr am Mittwoch gegenüber erklärt, dass dieses bereits per Fax an den Kreis übermittelt worden sei.

Thayenthal hofft nun, dass die nächsten Schritte so schnell wie möglich erledigt werden können. Wie lange es bis zur Eröffnung dauern wird ist aber aktuell nicht klar.