Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Die Polizei wurde am Donnerstag zur Mittagszeit in die Rathenower Landstraße zum Abzweig eines Schnellrestaurants gerufen. Dort war zuvor eine 71-jährige Frau in ihrem Skoda auf der rechten Abbiegerfahrspur unterwegs. Der Fahrer (51) eines Lkw Volvo mit Anhänger fuhr zur gleichen Zeit auf der linken Fahrspur in Richtung Rathenow. Als dieser mit seinem Anhänger etwa auf gleicher zum Skoda war, beschleunigte die Skoda-Fahrerin plötzlich, zog auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem Lkw-Anhänger. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau später für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus. Ihr Skoda war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.