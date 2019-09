MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Unfall auf der A11 ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die 41-jährige Frau mit ihrem Seat gegen 8.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pfingstberg und Joachimsthal mehrere Warnbaken einer Baustelle touchiert und war danach auf einen Citroen Jumper aufgefahren. Beide Wagen verkeilten sich ineinander. Die verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Eberswalder Krankenhaus geflogen. Rettungskräfte brachten den Fahrer des Citroen und seinen Beifahrer ebenfalls in ein Klinikum. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden liegt bei insgesamt rund 30 000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Prenzlau an der Unfallstelle eine Stunde gesperrt werden. Dann wurde eine Fahrspur wieder freigegeben, eine Stunde später auch die zweite.