Neuruppin Weil er betrunken wirkte, wurde ein 82-Jähriger in einem Krankenfahrstuhl am Donnerstagabend in einem Neuruppiner Wohngebiet gestoppt.

Der Mann hatte 1,30 Promille. Bei der Kontrolle der Fahrhilfe stellte sich heraus, dass diese gar nicht versichert war. Die Höchstgeschwindigkeit des Gefährts liegt bei 15 Kilometern pro Stunde. Die Weiterfahrt wurde verboten. Der Mann muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.