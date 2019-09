Bärbel Kraemer

Buchholz Wunder der Natur - es gibt sie noch. Auch in Zeiten des viel zitierten Insektensterbens. Ein solches Wunder entdeckte Jagdpächter Rudi Heinisch dieser Tage in einem Hochstand seines Reviers bei Buchholz.

Am Abend zuvor wollte ein Weidmann dort ansitzen. Doch als er die Tür der Kanzel geöffnet hatte und sich gerade hinsetzen wollte, vernahm er ein lautes Brummen zu seinen Füßen. Im nächsten Augenblick wurde ihm klar, dass ein Schwarm Wespen nicht unbedingt erfreut über seinen Besuch war. Der Jäger trat den Rückzug an und Rudi Heinisch machte sich am Tag darauf auf den Weg in den "roten Salon". "Es gibt auch noch den grünen und den blauen", so der Buchholzer Jagdpächter und erklärt, dass einzelne jagdliche Einrichtungen von den Jägern mit Namen bedacht wurden. Die Wespen ihrerseits müssen den größten Gefallen am "roten Salon" gefunden haben. Sie quartierten sich dort ein und bauten ein riesiges Wespennest. Jedoch nicht wie üblich an der Decke - sie entschieden sich für den Fußboden.

Heinisch staunte nicht schlecht, als er das gigantische Bauwerk der Insekten erblickte, dass im ersten Augenblick einem großen Feldstein gleicht. Dessen Ausmaße können, um die quirligen Wespen nicht zu stören, nur geschätzt werden. 30 mal 40 Zentimeter dürfte das Quartier bereits gut und gerne messen. Und noch etwas ist gigantisch. Für den Bau des Riesenwespennestes müssen die Wespen nicht viel Zeit gebraucht haben. "Es muss innerhalb von zwei bis drei Wochen gebaut worden sein", so der Jagdpächter und ergänzt "Man muss die Tierchen bewundern. Es ist ein Kunstwerk."

Während Haus- und Gartenbesitzer in Wespen meist ungebetene Gäste sehen, freut sich Heinisch über die Insekten, die sich in seinem Hochstand als überaus geschickte Baumeister bewiesen haben. Eine wellenartige Musterung zieht sich über das ovale Nest. Sie gleicht einer Häkelanleitung, die mit dicker Wolle ausgeführt worden ist. Dabei haben die Wespen ihr Quartier aus einer Art Holzbrei gebaut.

Für die Jäger in seinem Revier ist die Kanzel nunmehr tabu. Das Hausrecht ist an das Wespenvolk abgetreten. Im Winter wird es, bis auf die Königin, absterben. Im Frühjahr wird der Lauf der Natur von vorn beginnen. Die Königin gründet einen neuen Staat, der baut ein "Haus" usw.

Heinisch freut sich aber auch über die in diesem Jahr von vielen Agrargenossenschaften angelegten Blühstreifen an Ackerrändern. So auch rund um Buchholz, wo sich über den gesamten Sommer Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten labten. Womöglich auch die Wespen, die in seinem Hochstand Quartier bezogen haben. Die Natur dankt ihrerseits mit kleinen Wundern.