BRAWO

Butzow Die Kirchenorgel in ihrer Klangvielfalt steht im Mittelpunkt des Konzertes der Orgelnauten – Andreas Patzwald (Orgel, Foto rechts) und Wolff von Rechenberg (Percussion). Sie bringen Pop in die Kirche und Kirchenmusik zum Pop. Sie spielen sich von Ravel zu den Beatles, von der Minimal Music zur Sternpolka. Der gastgebende Förderverein Butzower Dorfkern e.V. empfiehlt: "Lassen Sie sich vom teils ungewohnten Klang der Butzower Gesell-Orgel überraschen." Am Sonntag, 29. September um 15 Uhr in der Dorfkirche zu Butzow. Mit Kaffee und Kuchen im Anschluss. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, die in voller Höhe für die geplante Restaurierung der Apsis und Ostwand der Kirche verwendet werden.