Th. Messerschmidt

Rosenau (MOZ) Die Kollegen der Rettungsleitstelle informierten die Polizei am Donnerstagabend über einen VW, der auf der abgelegenen Feldstraße, zwischen den Ortslagen Zitz und Warchau, offenbar alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren war. Nach ersten Ermittlungen hatte der 23-jährige VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geknallt. Dabei wurde auch sein 34 Jahre alter Beifahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Personen aus dem Fahrzeug retten. Rettungskräfte leiteten noch an der Unfallstelle erste notfallmedizinische Maßnahmen ein und brachten die beiden in ein Unfallkrankenhaus. Während der Unfallaufnahme ergaben sich mehrere Hinweise, die auf vorherigen Konsum alkoholischer Getränkehindeuteten. Befragungen sowie die Durchführung eines Atemalkoholtests beim Fahrzeugführer waren aufgrund der Verletzungen nicht möglich. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Am Fahrzeug entstand mit geschätzten 15.000 Euro Totalschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Spuren gesichert; die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.