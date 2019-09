Ulrike Gawande

Wusterhausen (MOZ) Wer immer schon einmal einen Bahnhof besitzen oder auch nur mieten wollte, der könnte in Wusterhausen fündig werden. Denn die Gemeinde sucht einen Käufer oder Mieter mit einem tragfähigen Nutzungskonzept für das Gebäude aus dem Jahr 1887.

250 Bahnhöfe in Brandenburg

Brandenburgweit gibt es insgesamt 250 Bahnhofs-Empfangsgebäude, von denen jedoch viele leer stehen und saniert werden müssen. Fünf davon stehen zum Verkauf oder für sie wird ein Nutzer gesucht, darunter neben Paulinenaue, Bad Liebenwerda, Brand-Tropical Islands und Doberlug-Kirchhain auch der Bahnhof von Wusterhausen, der nach der Wende nur noch kurze Zeit genutzt wurde. 2002 erwarb der Unternehmer Michael Rieder das Gebäude. Er betrieb dann – in einem separaten Zelt – dort die Kleinkunstbühne "Die Pufferzone". Die geplanten Umbauarbeiten für den Bahnhof wurden jedoch nie vollendet. Im April dieses Jahres verkaufte er das denkmalgeschützte Objekt schließlich an die Gemeinde, nachdem im Februar bereits die Gemeindevertreter der Investition zugestimmt hatten.

Neues Bahnhofsumfeld

Ziel sei es, das gesamte Bahnhofsumfeld im Zusammenhang mit dem anstehenden Ausbau der Bundesstraße 5 zwischen Wusterhausen und Kyritz umzugestalten, sagt Hartmut Janschke, der in der Gemeinde für die Städtebauförderung und den Verkauf des Bahnhofs zuständig ist. Der Bahnhofsplatz soll zu einem Verknüpfungspunkt für den öffentlichen Nahverkehr werden, damit die Anbindung von Bus und Bahn optimiert werden kann. Geplant ist die Verlegung des Bahnsteiges, der sich derzeit unmittelbar am Bahnhofsgebäude befindet. Außerdem sollen ein neuer Busbahnhof, Fahrradstellplätze und Park & Ride-Plätze für Pendler, die den Anschluss der Stadt an die Regionalbahnlinie 73 nutzen, errichtet werden. Aktuell steigen in Wusterhausen rund 150 Bahnreisende täglich ein und aus. Zudem halten dort fünf Buslinien, darunter die Plus-Bus-Linie 711 von Kyritz nach Neuruppin.

"Wir suchen nach Ideen und Investoren, die aus dem Gebäude etwas machen wollen", so Janschke, der selbst einen Wunsch hat, was aus dem Gebäude werden könnte. Aber wie dieser aussieht, behält er für sich, um mögliche Interessenten nicht einzuschränken. Allgemein seien in alten Bahnhöfen laut Exposé Büroräume, Hostels, Gastronomie, Stadtinformationen, ein Fahrscheinverkauf oder Paketshops, aber auch Bürgertreffpunkte denkbar. Auch der Kaufpreis für den zweigeschossigen Bau ist noch nicht bekannt. Man werde vor einem eventuellen Verkauf ein Wertgutachten erstellen, erklärt er das Prozedere. Auch die Option, dass die Gemeinde den Bahnhof wieder herrichtet und dann vermietet, sei nicht ausgeschlossen. Denn so gebe es vermutlich andere Fördermöglichkeiten, so Janschke. Hauptsache sei, dass ein tragfähiges Nutzungskonzept vorgelegt werde und sich Investoren finden, die es umsetzen.

Historischer Bahnhof

Der denkmalgeschützte Bahnhof selbst besteht aus einem Hauptgebäude mit zwei Seitenflügeln. Laut Exposé hat das Hauptgebäude im Erdgeschoss 130 Quadratmeter plus eine Empfangshalle mit 35 Quadratmetern. Im Oberschoß stehen weitere 87 Quadratmeter Fläche und auf dem Güterboden 70 Quadratmeter zur Verfügung. Der historische Bahnhof ist entkernt, sodass Decken, Fußböden und Treppen teilweise ausgebaut sind. Wer sich persönlich einen Eindruck von dem Gebäude verschaffen will, kann am 21. September zwischen 10 und 13 Uhr den Tag der offenen Tür nutzen und einen Blick in den Bahnhof werfen.

Vermarktet werden die Bahnhöfe gemeinsam mit den Kommunen von der Kompetenzstelle Bahnhof und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Es soll eine Belebung der Gebäude erreicht werden, damit die Bahnhöfe wieder zu positiven Aushängeschildern für die Orte werden. Auf der Internetplattform www.zukunft-bahnhof.de können Interessierte eine Vorstellung von den zum Verkauf stehenden Bahnhöfen erhalten.