Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Für eine neue Oberschule reichen die Schülerzahlen in Fürstenberg nicht, für eine private Schule aber sehr wohl. Am Freitag hat der Verein "Draußen Spielend Lernen" die Private Naturschule eröffnet, in der seit dem 3. August 20 Schüler von acht Lehrern unterrichtet werden. Bevor sich Schüler, Lehrer und Mitglieder des Trägervereins am 26. Oktober von 11 bis 14 Uhr der breiten Öffentlichkeit bei einem Tag der offenen Tür vorstellen werden, war am gestrigen Freitag die Gelegenheit, vor allem den Vertretern aller beteiligten Ämter und Behörden zu danken, die ihren Beitrag zur Eröffnung der Freien Naturschule geleistet haben.

Behörden gedankt

Allen voran natürlich die Stadtverwaltung Fürstenberg und die Stadtverordneten der Wasserstadt, die das Projekt von Anfang an wohlwollend unterstützt haben, sagte der Vorstandsvorsitzende Mark Butler, der das Projekt mit seiner Lebensgefährtin Angelika Seed ins Leben gerufen hat. Aber auch Vertreter des Staatlichen Schulamtes Neuruppin, des Landratsamtes Oranienburg und des Bildungsministeriums des Landes wollte der Vorstandschef danken. Bei weitem nicht alle Gäste waren der Einladung gefolgt, wohl auch, weil vergessen worden war, dass zeitlich in Berlin und anderenorts der Klimastreik stattfand, was er nicht auf dem Plan gehabt habe, räumte Butler ein.

Noch bevor er sich auf den Weg in die Hauptstadt machte, schaute Daniel Domscheit-Berg vorbei. Zwischen der Schule und dem von Domscheit-Berg mitinitiierten Verstehbahnhof soll sich ebenfalls eine Zusammenarbeit anbahnen, so wie es bereits ein gutes Miteinander mit der Drei-Seen-Grundschule in Fürstenberg und der Grundschule an der Mühle in Bredereiche gibt.

Ganz komplett ist die Schule allerdings noch nicht. In den Jahrgangsstufen eins bis drei werden derzeit zwölf Kinder in gemischten Lerngruppen unterrichtet, in der Jahrgangsstufe sieben bis neun sind es acht Jugendliche. Die Schüler kommen aber keinesfalls nur aus Fürstenberg, sondern auch aus Mecklenburg-Vorpommern und der Uckermark. Zum Teil seien die Familien sogar nach Fürstenberg gezogen, damit die Kinder die Naturschule besuchen können, sagte Butler. Ihren Ursprung haben die Familien in Irland, in Nigeria, den USA, Russland und Deutschland. Im Mittelpunkt des pädagogischen Konzepts stehe, die Stärken jedes Schülers zu stärken, führte Schulleiterin Katrin Dorn aus.

Es sei geplant, das Angebot um die Jahrgangsstufen vier bis sechs sowie um eine zehnte Klasse auszuweiten. Auch wird die Schule nicht dauerhaft an ihrem jetzigen Standort, die LPG-Ranch an der Bornmühlenstraße verbleiben. "Noch sind wir auf der Suche nach einem neuen Haus und hoffen dabei auf die Unterstützung der Fürstenberger", appellierte Vereinschef Mark Butler an die Wasserstädter, ihnen womöglich entsprechende Immobilien anzubieten. Finanziert wird die Schule vorerst von den Vereinsmitgliedern zum Teil über Darlehen. Erst ab dem dritten Jahr gebe es dann Geld vom Staat, um die Darlehen auch zurückzahlen zu können.