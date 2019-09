Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Zwei Jungpolitikerinnen aus Oberhavel werden die neue Regierung im Land mitverhandeln. Die bei den Landtagswahlen gescheiterte Direktkandidatin Julia Schmidt (25) aus Hohen Neuendorf wurde von der Grünen Jugend in die Verhandlungsgruppe für den Vertrag der angestrebten Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Bündnisgrünen geschickt. Annemarie Wolff aus Velten wird den Koalitionsvertrag für die Jusos in der SPD mitverhandeln. Komplettiert wird die Oberhaveler Delegation vom bündnisgrünen Landesvorsitzenden Clemens Rostock aus Hennigsdorf und vermutlich vom CDU-Kreisvorsitzende Frank Bommert. "Ich gehe davon aus, dass ich dabei bin", sagte Bommert am Freitag. Die CDU hat ihre Vertreter noch nicht benannt.

"Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, freue mich aber darauf", sagte Julia Schmidt am Freitag. Am Donnerstag hatte sie für Koalitionsgespräche mit CDU und SPD gestimmt. "Ich hatte Rot-Rot-Grün bevorzugt. Aber die Option gab es nicht, weil der SPD eine Koalition mit den Linken bei nur einer Stimme Mehrheit zu riskant war. Die Frage ist jetzt, was wir mit der Kenia-Konstellation durchsetzen können." Sie begrüße, dass bei den Sondierungen vereinbart wurde, keine neuen Tagebaue zu eröffnen und bestehende nicht zu erweitern. In der Flüchtlingspolitik und beim Tierschutz seien aber noch viele Fragen offen geblieben.

Rot-Rot-Grün war vor den Wahlen auch die Wunschoption des Oranienburger Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann (SPD). "Als Parlamentarischer Geschäftsführer (PGF) meiner Fraktion weiß ich, wieviel Konfliktpotenzial eine solch knappe Mehrheit in der Zusammenarbeit im Landtag bietet. Und gerade in Zeiten, in denen die Menschen ein zügiges und klares Handeln von einer brandenburgischen Landesregierung erwarten, ist eine stabile und verlässliche Regierungsmehrheit im Parlament sehr wichtig." Kenia biete dennoch die Chance, "die soziale und innere Sicherheit zu stärken und gleichzeitig das lebenswichtige Ziel eines besseren Umweltschutzes anzugehen". Lüttmann verwies am Freitag auf die in der Sondierung vereinbarte Anhebung des Mindestlohns bei öffentlichen Aufträgen auf 13 Euro pro Stunde, die Förderung bezahlbaren Wohnraums, die Aufstockung der Polizeistellen auf 8 500 und den Ausbau von Nahverkehr und Radwegen. Lüttmann selbst wird zwar nicht der Verhandlungsgruppe der SPD angehören. "Als Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion bin ich aber dicht dran an den Gesprächen."

Frank Bommert, der im Wahlkampf vor allem in den sozialen Medien oft gegen die Grünen polemisiert hatte und nun Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion im Landtag ist, sagte, er werde nicht alle seine kritischen Positionen aufgeben, werde mit den neuen Partnern aber kooperieren. til