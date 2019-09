OGA

Oranienburg/Lehnitz (MOZ) Die systematische Kampfmittelsuche wird Anfang kommender Woche an zwei weiteren Orten in Oranienburg und Lehnitz aufgenommen. Zum einen wird am Montag mit der Bombensuche auf einer Fläche am S-Bahnhof Lehnitz begonnen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag in Oranienburg mit. Konkret geht es um den Gehweg zwischen dem Mühlenbecker Weg und dem Bahnhofstunnel.

"Es handelt sich um eine Restfläche, die Absuche wird lediglich einen Tag in Anspruch nehmen. Es ist nur der unmittelbare Arbeitsbereich abgesperrt, der S-Bahnhof kann erreicht werden", heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus wird ab 23. September die Kreuzung Lehnitzschleuse/Bernauer Straße abgesucht. Dafür ist eine halbseitige Straßensperrung erforderlich, die Zufahrt zu den Grundstücken ist aber möglich. Die Arbeiten werden drei Tage dauern. Um die Zufahrt zum dortigen Gewerbegebiet nicht zu behindern, arbeiten die Bombensucher jeweils erst in der Zeit von 16 bis 21 Uhr. Die Absuche der Straße am Klinkerhafen wird mit dieser letzten Maßnahme dann voraussichtlich beendet werden können.