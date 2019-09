Claudia Wilke

Bernau (Freie Autorin) Nichts ist schlimmer als der Tod eines Kindes. Grenzenlose Verzweiflung und Trauer sind nur allzu verständlich. Doch wie geht man mit einem solchen Schicksalsschlag um? Vor allem, wenn es noch mehr Kinder in der Familie gibt? Antworten auf diese Fragen mussten Jessica Jensen, Florian Ehlers aus Nortorf in Schleswig-Holstein suchen, nachdem ihre Tochter Johanna 2018 starb. Hilfe fand die Familie in der Kindernachsorgeklinik Berlin-­Brandenburg.

Johanna kam am 18. August 2017 mit einem schweren Herzfehler auf die Welt. Zusätzlich wurde eine viel zu kleine Lunge diagnostiziert. Deshalb konnte das Kind unmöglich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Familie kämpfte, und Johanna kämpfte mit. "Für uns war immer klar, wenn Johanna nicht zu uns kommen kann, kommen wir zu Johanna ins Krankenhaus", erzählt Jessica Jensen. "Johanna war keinen Tag allein", wirft Florian Ehlers ein. "Es war immer einer von uns hier und der andere war dann bei Jonas. Keines unserer Kinder sollte allein sein. Jonas war oft mit im Krankenhaus bei seiner Schwester."

This browser does not support the video element. Video Spenden für Kindernachsorgeklinik Videothek öffnen

In den Armen der Eltern

Die Eltern gehen und gingen ganz offen mit der Erkrankung ihres jüngsten Kindes um. Auch dem sechsjährigen Jonas war es wichtig, bei seiner kleinen Schwester zu sein. Er half, sie zu füttern und erzählte der Kleinen von seinem Tag. "Johanna hat es sehr gemocht, wenn man sich viel mit ihr beschäftigt hat, vor allem das Erzählen und das Spielen mit ihren Fingern", berichten die Eltern. "Zehn Monate war das Krankenhaus unser zu Hause", erinnert sich Florian Ehlers. "Die Schwestern und Pfleger wurden Teil unserer Familie. Sie haben wirklich alles gegeben, Johanna auf einem extra angeschafften Schaukelstuhl in ihren Armen gewogen, liebevoll mit ihr gesprochen und leise Lieder gesungen".

Eine genaue Prognose konnten die Ärzte nicht geben. Johannas Erkrankung war aus einem seltenen Gendefekt entstanden und weltweit in dieser Form einzigartig. Das Einfühlungsvermögen von Ärzten und Krankenhauspersonal half der Familie in der schweren Zeit sehr. Vor allem auch zum Oberarzt der Station hatten Jesssica Jensen und Florian Ehlers eine besondere Beziehung. "Manchmal reichte ein Blick, und man hatte das Gefühl, sich eine halbe Stunde über Johanna unterhalten zu haben", schildert Florian Ehlers.

Im Juni 2018 fand nach vielen vorangegangenen Komplikationen die Operation zur Herzkorrektur statt. Doch Johannas Herz war zu schwach. Eine Woche nach der Operation schlief sie auf der Intensivstation in den Armen ihrer Eltern ein.

War die Zeit der Krankheit bereits schwer, begann nun eine Zeit für die Familie, für die sich kaum Worte finden lassen. Eine Trauerfeier für das eigene Kind zu organisieren, wieder in den Alltag zu finden ohne Johanna, mit diesem Schicksalsschlag zurechtzukommen, stellte die Eltern vor eine unvorstellbare Aufgabe. In dieser Situation empfahl die Hausärztin der Familie die Verwaisten-Rehabilitation in der Kindernachsorgeklinik in Bernau. "Wir hatten vorher keine psychologische Hilfe", erzählt Florian Ehlers. Mit vielen Fragen und Gedanken im Kopf traten die drei den Reha-Aufenthalt an.

Die erste Herausforderung in dieser familienorientierten Rehabilitation war der Umgang mit Familien, deren Kinder ihre Krankheit überstanden hatten. Doch beide Elternteile bezeichnen gerade die gemeinsamen Gespräche mit anderen Familien als sehr wertvoll. Aus dem Kontakt in der Kindernachsorgeklinik sind Freundschaften über die Reha hinaus entstanden. Rückblickend fällt Jessica Jensen und Florian Ehlers auf, dass sie immer sehr offen mit der Situation umgegangen sind. Ein paar Wochen nach dem Verlust ging Jessica Jensen wieder arbeiten: "Ich habe mit meinen Kolleginnen zusammen geweint, traurig sein kann man überall. Ich wollte mich nicht zurückziehen."

Rad der Trauer als große Hilfe

Einig sind sie und ihr Mann sich darin, dass besonders die Leiterin des psychosozialen Teams der Kindernachsorgeklinik, Dürthen Schulte, ihnen half, einen guten Weg für die Zukunft zu finden. Ein besonderes Hilfsmittel, dass Dürthen Schulte ihnen an die Hand gab, war dabei das Rad der Trauer. Dahinter verbirgt sich eine Sichtweise, um sich und seine Gefühle einordnen zu können. "Jedes Gefühl, ob Wut, Hoffnung, Stolz oder Trauer kommt immer mal wieder", erklärte Dürthen Schulte. Die Eltern begriffen ihre Trauer als ein sich um Gefühle drehendes Rad. "Wir haben gelernt, sie jeden Tag aufs Neue zuzulassen", sagt Jessica Jensen.

Während der Reha-Zeit festigte sich bei Florian Ehlers auch der Entschluss, seine Tochter mit einer symbolischen Wikingerbestattung zu verabschieden. Zuhause baute die Familie ein Floß, geschmückt mit Erinnerungen und einem Foto von Johanna. Wie es einer Kämpfernatur würdig ist, wurde das Floss zu Wasser gelassen und angezündet. "Das war ein langgehegter Wunsch", gesteht Florian Ehlers. "Abschließend können wir sagen, dass die Reha eine sehr hilfreiche Zeit war. Es hat gut getan zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und sich mit der Situation auseinander zu setzen", schätzen er und seine Frau ein.