Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Schülerzahlen in Angermünde steigen. Derzeit sind es einschließlich der 71 Schüler an der Freien Schule 764. Das ist erfreulich für die Demografie und die Kommunalpolitik. Doch das stellt die Schulträger, Schulleiter, Lehrer vor Probleme. Ein neues Konzept muss her. Die beiden Fachausschüsse der SVV Angermünde haben sich in dieser Woche mit der Schulentwicklung im Primarbereich beschäftigt. Ein Anbau für den Hort und ein separater Essenraum für die größte Grundschule "Gustav Bruhn" fanden Zustimmung. Dennoch machte die Schulleiterin Cornelia Promehl im Bildungsausschuss am Donnerstag klar, dass sie bis zum nächsten Schuljahr zwei Räume für zwei zusätzliche Klassen braucht, die sie nicht hat. "Wir sind in der Bredouille", meinte sie.

Schulamt steht hinter Vorhaben

Auch die Puschkinschule mit derzeit 249 Schülern hat Raumbedarf. Das Gebäude habe so große Defizite, sodass ein Neubau nebst Turnhalle und Hort vorgesehen sind. Das Schulamt in Frankfurt (Oder) befürworte und unterstütze das Vorhaben. Dafür soll die Verwaltung einen geeigneten Standort finden und nach Fördermöglichkeiten suchen.

Drei mögliche Flächen wurden für eine Standortanalyse vorgeschlagen, die in Auftrag gegeben werden soll: ein Generationen-Campus im Bereich der Festwiese in der Birkenallee, die Fläche hinter der Ehm Welk-Oberschule und die Fläche zwischen Bahn und Einstein-Gymnasium am Ende in der Heinrichstraße. In allen drei Fällen ist die Stadt Grundstückseigentümer.

Hans-Ullrich Reichel brachte im Bau-, Wirtschafts- und Vergabeausschuss noch die Fläche des ehemaligen Kraftfahrzeuginstandsetzungsbetriebes (KIB) in der Schwedter Straße ins Spiel. Dieser Vorschlag wird mit aufgenommen. Für den Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss stand dieser zusätzliche Vorschlag am Ende sogar ganz oben auf der Liste, denn es kristallisierte sich in der Diskussion der Wunsch heraus, eine Grundschule in der Oststadt zu behalten. Die Bahnunterführung sei ein Nadelöhr, durch das schon jetzt täglich hunderte Schüler strömen. Zudem gelte für Grundschulen das Prinzip "kurze Beine – kurze Wege", meinte Toralf Abel. Die Schulleiterin Romy Suckow pflichtete dem bei. "Die Eltern fragen schon, wie ihre Kinder dann zur schule kommen. In der Stadt gibt es keinen kostenlosen Schulbusverkehr", sagte sie.

Auch Romy Suckow sprach von steigenden Einschülern im nächsten Schuljahr. Eine dritter erste Klasse lässt das Haus nicht zu. Sie plädierte dafür, den schon einmal diskutierten Vorschlag aufzugreifen und Schüler umzulenken. Die Pinnower Grundschule habe noch einige freie Kapazitäten und Eltern, die ihre Kinder hier beschulen lassen würden, gäbe es auch. Oder man müsse einen Konsens mit der Schule in Oderberg finden, dass die Kinder aus den Barnimer Orten dort eingeschult werden.

Gespräche mit Pinnow

Es wurden im Bildungsausschuss noch einige andere kurzfristige Lösungen diskutiert. Zum Beispiel, ob der Hort zugunsten der der Puschkinschule nicht zeitweilig woanders untergebracht werden kann. Das wurde abgelehnt, auch weil Hort und Schule im Unterricht kooperieren und der schulgerechte Umbau eine menge Geld kosten würde. Aber das Stadtarchiv im unteren Geschoss des Hortgebäudes seien mal schöne Räume gewesen, meinte die Schulleiterin.

Die Stadtverwaltung will noch einmal bezüglich der Pinnower Schule anfragen. "Vor zwei Jahren war die Not noch nicht so groß", erklärte die Fachbereichsleiterin Birgit Ritter. Für die Gustav-Bruhn-Schule schlug Robert Dalchow eine Container-Lösung zur Überbrückung vor. "Die Variante wird geprüft", versicherte Birgit Ritter.