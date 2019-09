Gunnar Leue

Berlin (MOZ) Nicht nur Helge Schneider kennt den Katzeklo-Effekt, sprich, mit einem Hit sein eigenes künstlerisches Schaffen in ein, nun ja, falsches Licht zu tauchen. Jedenfalls bei einem großen Teil des (Mainstream-)Publikums. Das kann dann schon mal nerven, weil das sonstige künstlerische Tun ziemlich verkannt wird. Das "Katzeklo" des Franzosen Yann Tiersen heißt "Comptine d’un autre été: L’après-midi" aus dem Soundtrack zum Spielfilm "Die fabelhafte Welt der Amélie" (2001). Das Klavierstück hat die Hörer weltweit dermaßen verzückt, dass sich der Filmkomponist – der immer wieder darauf hinwies, dass er sich selbst gar nicht als solchen betrachtet, sondern ein vielfältiger Musikschöpfer sei – in seinen Konzerten regelmäßig mit "Amelie"-Zwischenrufen konfrontiert sah.

Das war am Donnerstagabend im fast ausverkauften Berliner Admiralspalast nicht so, was den introvertierten Bretonen schon mal erfreut haben dürfte. Das überwiegend jüngere Publikum konzentrierte sich ganz auf die Musik von der Bühne und war damit bestens bedient. Das Ambiente passte ohnehin, denn in den weichen Theaterstühlen ließ es sich besonders wohlig den sphärischen, oft elegischen Klängen hingeben, die der 49-Jährige mal allein, mal im Verbund mit seinen zwei Mitmusikern und einer Musikerin produzierte.

Alltagsgeräusche vom Flugplatz

Wobei Klänge nicht nur musikalische Töne meint, sondern auch Geräusche, die vom Tonband kamen. Yann Tiersen ist nicht nur ein Multiinstrumentalist, dessen Faible für unterschiedliche Instrumente im interessanten Bühnenequipment Ausdruck fand, sondern auch ein Liebhaber der Natur und ihrer klanglichen Hervorbringungen, einschließlich von Sounds des menschlichen Alltagslebens.

So hörte man von einem Tonband, das zwischen all den Keyboards, dem Klavier und den diversen Schlagwerken auf der Bühne stand, Field Recordings zum Beispiel vom Flughafen Tempelhof. Tiersen hat die Alltagsgeräusche – spielende Kinder, Klänge von Fahrrädern – auf dem stillgelegten Flugplatz gesammelt und in sein künstlerisches Schaffen integriert. Dadurch verschmelzen unpersönliche, niemandem wirklich zuzuordnende Allerweltsgeräusche mit den von ihm ersonnenen Klavierläufen zu einem, im wahrsten Sinne, lebhaften Musikstück. "Tempelhof" gehört zum aktuellen Album "All", das der Franzosen in seiner abgeschiedenen Wahlheimat Ouessant, einer kleinen, rauen keltischen Insel am Atlantik, aufgenommen hat.

So abgeschieden wie das 800-Seelen-Dorf, in dem Tiersens Musik entsteht, wirkte sie an diesem Abend in Berlin keineswegs. Wenn sich der Hörer öffnet, wovon man bei den freiwillig Gekommenen ausgehen konnte, tut sich für ihn eine tolle Musiklandschaft auf: filigran, bunt, aber auch wild und ungestüm, manchmal gar bedrohlich. Auf jeden Fall überaus abwechslungsreich und zugleich von poetischer Schönheit. Weil die Gesänge oft eher lautmalerisch wirken, ergänzen sie perfekt ein Stimmungsbild, das weiten Raum für eigene Kopfkinobilder lässt.

So soll es auch sein, wenn man um Yann Tiersens Vorstellung von Musik weiß. Das Magische an ihr sei, dass sie jenseits von Sprache wirke. "Musik an sich bedeutet nichts", hat er mal gesagt. "Wenn sie etwas bedeuten will, handelt es sich um schlechte Musik." Tiersen strebt als Schöpfer von Musik nicht nach Bedeutung, unbedeutende Musik macht er deshalb mitnichten.