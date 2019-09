Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) "Es gibt keinen Planet B" und "Plastic sucks" (Plastik verpestet): Mit Sprüchen wie diesen haben sich Jugendliche des Jugendklubs "Pier 13" in Beeskow an den Klimaprotesten "Fridays for Future" beteiligt. Sie erhoben auch Forderungen, die speziell auf Beeskow passen. So etwa, mehr Straßenbäume zu pflanzen oder mehr Mülleimer und Aschenbecher aufzustellen. Nächsten Freitag wollen sie erneut protestieren.