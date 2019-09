Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit einem Jahr steht Kai Stähler an der Spitze des größten sozialen Trägers der Stadt, der Wichern Diakonie. Im Oktober 2018 übernahm der Diakon aus Franken den Vorstandsposten von Matthias Kube – und managte kurz darauf gleich die erste Krise, als das Gebäude der von Wichern getragenen Kita Hilde Coppi wegen Phenolausdünstungen im Boden vorsorglich geschlossen werden musste. Inzwischen ist die Kita saniert, die Kinder sind zurück. Und Kai Stähler blickt nach vorn.

Fast 600 hauptamtliche Beschäftigte sind mittlerweile bei Wichern und den Tochtergesellschaften auf verschiedenen Feldern sozialer Arbeit tätig – von Wohnen, Arbeiten, Pflege, Freizeit bis Beratung. Hinzu kommen rund 500 Menschen mit Behinderung, die in den Einrichtungen der Gronenfelder Werkstätten gGmbH arbeiten. "Wir gehören zu den größten Arbeitgebern in der Stadt und wachsen stetig", sagt der Vorstand – wenngleich es für ihn vor allem darauf ankomme, die Angebote inhaltlich, orientiert an den Bedarfen des Einzelnen, weiterzuentwickeln.

In den kommenden Monaten hat Wichern in dieser Hinsicht viel vor. Es stehen gleich mehrere Investitionen an. "Wir planen für das nächste Jahr einen Ersatzneubau für das Hospiz", nennt Stähler ein großes Projekt. Das Haus in der Kantstraße sei zwar schön, "aber die Sozialräume sind zu klein, auch Balkone und ein Bettenaufzug fehlen". Ein Umbau sei nach eingehender Prüfung nicht möglich, weshalb das Hospiz Regine-Hildebrandt-Haus nun umziehen soll. "Dafür haben wir bereits ein konkretes Grundstück in Frankfurt im Blick, die Verhandlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen", so Kai Stähler. Konkrete Vorstellungen gibt es bereits. Beispielsweise werden alle 14 Bewohnerzimmer ebenerdig liegen und über einen Zugang zu einer Terrasse verfügen.

Ein weiteres großes Bauvorhaben steht gut 25 Kilometer nördlich von Frankfurt, in Reitwein in den Startlöchern. Dort ist ein sozialpsychiatrisches Wohnprojekt der Wichern Wohnstätten und soziale Dienste gGmbH geplant. 17 Wohnplätze für psychisch Kranke sollen entstehen. In Reitwein können sie – unter anderem über landwirtschaftliche Tätigkeiten – wieder in ein selbst bestimmtes Leben zurückfinden. "Nur die Grundstücksfrage ist immer noch offen", sagt Kai Stähler. Er gehe jedoch davon aus, dass diese bis Ende des Jahres geklärt sei "und wir im Frühjahr anfangen können. Alle Planungen und auch das inhaltlich-fachliche Konzept stehen." Die Reitweiner lobte er für die offene Gesprächskultur – die Diakonie fühle sich in dem Ort sehr willkommen. 20 bis 25 Arbeitsplätze sind mit dem Wohnstätten-Projekt verbunden.

Werkstattladen zieht um

Bereits ab dem 1. Oktober wird ein Aushängeschild von Wichern noch präsenter in Frankfurt sein. Dann eröffnet der Werkstattladen der Gronenfelder Werkstätten gGmbH in der Großen Scharrnstraße 28 neu. Am alten Standort in der Halben Stadt 5, der seit Ende August geschlossen ist, "hat sich nur wenig Laufkundschaft verirrt, der lag doch sehr versteckt", räumt Kai Stähler ein. Mit dem Neustart im Stadtzentrum "wollen wir das ändern". Neues entsteht aktuell auch auf dem Biolandgut Gronenfelde. Nach der Eröffnung des neuen Schweinestalls ist Wichern gerade dabei, das dazugehörige Sozialgebäude zu bauen. "Auch den Bioladen wollen wir erweitern", so Stähler.

Was ihm und seinen Kollegen neben all den Investitionen mindestens genauso wichtig ist: "wir wollen uns in der Stadt weiter öffnen und Berührungsängste abbauen. Wichern ist keine geschlossene Gesellschaft", betont der Vorstandschef. Eine Gelegenheit zum Kennenlernen bieten Veranstaltungen wie der Auftritt der Gruppe Tearpark am 24. Oktober, 19.30 Uhr, in der Kapelle – oder der traditionelle Adventsmarkt am 1..Dezember, 14 bis 19 Uhr, auf dem Wichern-Gelände.