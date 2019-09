Jens Sell

Strausberg (MOZ) Wenn ein neues Wohnquartier in der Straße Am Försterweg auf Karreee Grünrock getauft wird, dann müssen zum Richtfest der ersten beiden von fünf Mehrfamilienhäusern freilich auch die Jagdhornbläser die Zeremonie musikalisch einleiten.

Vor allem einen unfallfreien Bauverlauf und später zufriedene Mieter wünschte Bürgermeisterin Elke Stadeler Bauherren und Bauleuten. Die Wohnungsgenossenschaft Neues Wohnen errichtet bei ihrem ersten Neubauvorhaben 76 Wohnungen von 48 bis 121 Quad­ratmetern Größe in den fünf Häusern. Die sollen auch für ältere Menschen geeignet sein, weil ein Teil barrierefrei zu erreichen sein wird. So war es nicht verwunderlich, dass zum Richtfest am Freitagvormittag viele ältere Menschen gekommen waren.

Die Nachfrage überschreite schon seit Monaten das Angebot, bestätigten die Vorstände der Genossenschaft, Martina Jakubzik und Daniela Seek. Polier Detlef Schulz von der Lebuser KEB Bauunternehmung, die den Rohbau der ersten beiden Häuser fertig gestellt hat, sprach den Richtspruch und zerschmetterte stilgerecht sein Glas. Im Frühjahr sollen die ersten 30 Mieter einziehen.