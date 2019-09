MOZ

Lieberose (MOZ) Am Donnerstagnachmittag geriet das Dach eines Mehrfamilienhauses am Markt in Brand. Das Feuer konnte unmittelbar durch die Feuerwehr gelöscht werden. Offensichtlich gerieten Dachlatten beim Verschweißen von Dachbahnen in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der eingetretene Sachschaden wurde nach Angaben der Polizei auf bis zu 20 000 Euro geschätzt.