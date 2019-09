Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Viele kleine Schulen in Ämtern und Gemeinden haben große Mühe bei der Digitalisierung. Die Anschaffung von Whiteboards ist teuer, die Vernetzung von Computern in speziellen Fachkabinetten benötigt Administratoren, es fehlt an Klassensätzen für Laptops und an leistungsfähigem WLAN.

Bezahlen müssen das in der Regel die Schulträger, also Dörfer und Städte. Regelmäßig reißt das Löcher in die Kassen. Denn auch Modernisierungen, energetische Sanierungen, Möbel und Brandschutz kommen hinzu. Bei den weiterführenden Schulen bezahlt das der Landkreis. Er hat fast alle Einrichtungen ab Klasse sieben schon vor Jahren in seine Trägerschaft übernommen.

Um auch die Grundschulen zu unterstützen, existierte eine Bildungsförderung. Daraus gab es pro Jahr insgesamt bis zu 50 000 Euro für die digitale Schule. Darauf stürzten sich vor allem die kleinen Gemeinden. Das Geld reichte bei Weitem nicht aus, um alle Anträge zu berücksichtigen. Insgesamt finanzierte der Landkreis 35 digitale Tafeln und einige WLAN-Netze in den vergangenen drei Jahren. Gerade für Landschulen kamen die Mittel gerade recht, um den Anschluss an die meist besser ausgestatteten Stadt-Grundschulen nicht zu verpassen.

Digitalpakt statt Kreisförderung

Jetzt lässt der Kreis diese Förderung auslaufen. Hintergrund ist der Digitalpakt Schule des Bundes. Sechs Millionen Euro daraus erhält die Uckermark. Für jede Schule gibt es ein festes Budget. Ob das ausreicht, wird die Praxis in den nächsten Monaten zeigen.

In diesem Zusammenhang hat nun der SPD-Kreistagsabgeordnete und Schulleiter Frank Bretsch eine alte Idee neu aufleben lassen: Um finanzschwächere Schulträger zu unterstützen, könne doch der Kreis auch Grundschulen in seine Regie übernehmen. "Aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Schulträger ist es später für die weiterführenden Schulen eine Herausforderung, die Kinder auf ein einheitliches Niveau zu bringen." Schuld daran sei nicht die inhaltliche Arbeit der Lehrer, sondern fehlende Ausstattung und auch bauliche Grenzen.

Bretsch weiß, dass es durchaus einen Aufschrei geben wird. "Wenn alle davon reden, dass Bildung der Schlüssel für die Zukunft der jungen Generation ist, dann dürfen wir keine Diskussion scheuen." Der Kreis habe Millionen in die Hand genommen, um seine Schulen zu ertüchtigen.

In den Dörfern wird das mit Skepsis betrachtet. "Als Gemeinden können wir vor Ort viel besser Einfluss nehmen", sagt der Pinnower Bürgermeister Walter Kotzian (CDU). "Direkte Kommunikation mit Lehrern und Eltern hat immer einen Vorteil." An der Pinnower Grundschule gebe es ein Whiteboard, einen Computerraum, einen Satz Laptops älterer Bauart (sieben von zehn funktionieren) und teilweise WLAN, das in der oberen Etage schlecht sei. Jetzt hofft Kotzian auf eine Aufrüstung durch 65 000 Euro aus dem Digitalpakt.

Wesentlich besser ausgestattet ist die Gramzower Grundschule. Hier haben Förderverein und Kreis bereits Whiteboards finanziert. Auch Bürgermeister Uwe Koch (CDU) betrachtet einen Trägerschaftswechsel eher abweisend. "Mir würde ein Teil der Nähe zur Schule verloren gehen. Wir hatten das schon mal. Aus meiner Sicht wäre es besser, die Finanzen so zu steuern, dass kleine Kommunen wie wir besser bedient werden, um die Schule aufrecht zu erhalten. Das wäre ein Weg, direkt über die zuständige Gemeinde zu wirken."

Frank Bretsch will die öffentliche Debatte anstoßen. Man müsse sich auch von alten Zöpfen trennen können. "Es geht künftig um mehr Zusammenhalt des Schullebens und des Schulwegs von der ersten bis zur zwölften Klasse."