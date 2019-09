Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Seine Frau musste zum Arzt nach Eberswalde, er ging derweil einkaufen. Bei Aldi. Im soeben neueröffneten Markt an der Bergerstraße. Und gewann. Siegfried Hartwig hielt einen großen, symbolischen Einkaufsgutschein über 100 Euro in den Händen, als seine Frau kam. Und überrascht war. Sie gingen öfter in der Filiale einkaufen, so der Britzer. Jetzt sei alles "schön groß", befand der Kunde am Freitagmorgen.

Wenige Minuten nach Ladenöffnung waren Discounter und Parkplatz aber vor allem eines: rappelvoll. Die Regionalleitung von Aldi Nord sowie die Filiale hatten sich auf den Ansturm der Verbraucher vorbereitet. Fürs Warten in der Schlange an der Kasse etwa gab es einen Gratis-Kaffee. Zudem winkten Rubbellose und Frischekörbe.

Grün-Forderung der Stadt erfüllt

Das Wichtigste jedoch: Der Aldi-Markt, der derzeit einzige im Oberbarnim, präsentiert sich nach dem mehrmonatigen Umbau "heller, freundlicher, moderner", so Regionalgeschäftsführer Christian Kilbert. Seit Mai habe die Filiale eine "komplett neue Ladengestaltung" erfahren. Von den Bodenfliesen bis zur LED-Deckenbeleuchtung sei alles erneuert worden. Mehr als eine Million Euro habe das Unternehmen in die Erweiterung und Modernisierung investiert. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein Anbau, breitere Gänge, eine deutlich größere Backstrecke, bodentiefe Schaufenster im Eingangsbereich, ein behindertengerechter Zugang sowie eine Kunden-Toilette, ebenfalls für Behinderte. Und aus städtischer Sicht die deutliche Aufwertung der Rückfront. Kilbert sprach – etwas scherzhaft – vom Lenné-Park, den das Unternehmen auf dem hinteren Teil des Grundstückes am Finowkanal angelegt habe. Eine Grünanlage mit recht umfangreichen Bepflanzungen sowie Sichtschutz und Gabionen, die gleichzeitig als Sitzmöbel genutzt werden könnten. Vorige Woche sei dies durch die Stadt abgenommen worden, so Kilbert.

Die Aufwertung der Markt-Rückfront und der Fläche an der Stadtpromenade gehörte zu den Anregungen der Eberswalder Abgeordneten, die schließlich auch in den Bebauungsplan Eingang fanden. Das Parlament hat dem Plan trotz teils umstrittener Erweiterung der Verkaufsfläche um knapp 200 Quadratmeter und befürchteter Auswirkungen auf den Eberswalder Einzelhandel zugestimmt. Wobei der Regionalgeschäftsführer auch am Freitagmorgen noch einmal versicherte, dass die Vergrößerung der Fläche nicht zu einer Sortimentserweiterung geführt habe. "Es gibt keinen Artikel mehr." Vielmehr sei es um eine modernere, zeitgemäßere Warenpräsentation und mehr Service für die Kunden gegangen. Der Preis dessen: Die Zahl der Pkw-Stellplätze hat sich etwas verringert.

Mannschaft verstärkt

Zu den Veränderungen zählt ferner die Erweiterung der Öffnungszeiten. Ab heute ist die Filiale montags bis sonnabends von 7 bis 20 Uhr geöffnet, vormals startete der Verkauf um 8 Uhr. Und: Die Mannschaft um Filialleiter Dan Wille wurde auf 14 Mitarbeiter aufgestockt.

Mit der Neueröffnung endete eine knapp fünfwöchige Aldi-Abstinenz im Oberbanim. Denn Ende Juli hatte sich das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen aus Joachimsthal verabschiedet. Ein zweiter Markt soll jetzt in Finowfurt entstehen. Direkt neben "real". Der Bauantrag ist gestellt. Das Unternehmen hofft noch für 2019 auf die Baugenehmigung, so dass im kommenden Jahr der Neubau realisiert werden kann.

Aldi Nord ist seit 2008 an der Bergerstraße ansässig. Während der Discounter dort am Freitag Neueröffnung feierte, wurde das "Stammhaus" in Essen, die mit 100 Jahren älteste Filiale, geschlossen.