Fürstenwalde (MOZ) Dass der Stadt durch Zins-Swap-Geschäfte, die in den Jahren 2007/8 abgeschlossen wurden, ein Millionenschaden entstanden ist, gilt als unstrittig. Die Frage ist, ob und wie sich Geld zurückholen lässt.

Dazu gab es am Donnerstagabend hitzige Debatten in der Stadtverordnetenversammlung, denn die BFZ-Fraktion hatte beantragt, Schadenersatzansprüche gegen den ehemaligen Kämmerer und späteren Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und den ehemaligen Bürgermeister Manfred Reim prüfen zu lassen.

Es gehe um mindestens 5,7 Millionen Euro, sagte Christian Dippe (BFZ). Er berief sich auf ein Schreiben vom 25. Februar, das Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) an Landrat Rolf Lindemann (SPD) gerichtet hatte. Der Landkreis wird darin aufgefordert, den "vorläufig ermittelten Mindestschaden" von 5,733 Millionen Euro zu zahlen. Begründung: Es "liegt eine Amtspflichtverletzung der Mitarbeiter der Kommunalaufsicht" des Kreises vor. Hätten diese die Geschäfte beanstandet, "wäre der Schaden für die Stadt geringer ausgefallen".

Der Haftpflichtversicherer des Kreises habe die Forderung abgelehnt, weil Ansprüche zunächst gegen die Bank sowie ehemaligen Kämmerer und Bürgermeister geltend gemacht werden müssten, führte Dippe aus. Daraus resultierte der Antrag. Es gehe darum, "Vertrauen in die Politik wieder herzustellen", sagte Dippe.

Namentliche Abstimmungen

"Populismus hilft nicht weiter", entgegnete Gerold Sachse (Linke). Diese "hochspekulativen" Finanzgeschäfte seien aus damaliger Sicht nicht hochspekulativ gewesen. "Zulässig waren sie nicht", räumte Sachse ein. Dennoch sei er gegen den Prüfauftrag, weil er nur dazu diene, die alte Verwaltungsspitze als "die größten Verbrecher" hinstellen zu können.

Gernot Geike (CDU) sah das anders: "Ist nichts gewesen, haben die Personen nichts zu befürchten", andernfalls "sind Steuergelder verschwendet worden". Die SPD stimme dem Antrag nicht zu, kündigte Juliane Meyer an. Insbesondere dem Ansinnen, die erteilte Entlastung des damaligen Bürgermeisters wieder aufzuheben, könne man nicht folgen. "Wie soll man so Vertrauen in die Politik herstellen?", fragte sie.

Letztlich gab es zwei namentliche Abstimmungen zum Antrag. Mit der ersten lehnten es die Stadtverordneten ab, die Entlastung des Bürgermeister aufzuheben. Mit der zweiten beschlossen sie bei 18 Ja- und 9 Nein-Stimmen, dass Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) Schadenansprüche gegen Ex-Kämmerer und Ex-Bürgermeister "unverzüglich zu prüfen" und gegebenenfalls geltend zu machen hat.

Müssen Reim und Hengst im Extremfall 5,7 Millionen Euro aus eigener Tasche zahlen? "Könnte passieren", sagte Hengst am Freitag auf Nachfrage. Ob solch ein Anspruch gerechtfertigt sei, würde sicherlich in einem langen Rechtsverfahren geprüft. "Die Stadt wird’s überleben, die Personen, zumindest finanziell, nicht", schränkte Hengst ein.