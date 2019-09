Olav Schröder

Schwanebeck (MOZ) Die Container am Schulstandort in Schwanebeck sollen länger als geplant stehen bleiben, und zwar noch bis Ende 2024. Hierzu liegt ein Antrag des Landkreises Barnim vor. Bislang dienten die Container als Ausweichquartier während des Umbaus der Schwanebecker Campus. Bleiben die Container länger stehen, können sie auch als Ersatz für Schüler vom Schulstandort Am Rollberg in Bernau genutzt werden. Auch dieser soll umfangreich saniert werden.

Der Panketaler Hauptausschuss zeigte sich am Donnerstagabend zwar solidarisch – wie mehrfach betont wurde –, wenn es um die Unterbringung der Schüler geht. Es wird jedoch bezweifelt, ob der Standort noch weitere Schüler in großer Zahl aufnehmen kann. Dies käme einer "dritten Schule am Standort gleich", sagte Thomas Stein (Linke). Die Fraktion beantragt, dass der Landkreis die Gemeinde "mit ins Boot holt" und erläutert, wie die Vorstellungen umgesetzt werden können. Es geht um Fragen der Essenversorgung, des Busverkehrs, der Stellplätze, um die Nutzung des Außenbereichs und den Brandschutz. Auch wenn die Gemeinde Panketal die Grund- und Oberschule an den Landkreis abgegeben habe, so Stein, dürfe sie sich jetzt nicht auf den Standpunkt zurückziehen, dass sie das Thema nicht mehr angehe. Er kritisierte, dass die Gemeindevertretung früher hätte informiert und beteiligt werden müssen. Der Antrag des Kreises war am 9. Juli eingegangen. Die Kritik richtet sich insbesondere an Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD), da das gemeindliche Einvernehmen bereits erteilt wurde und lediglich von dem Stellplatznachweis abhängig gemacht wurde. "Wir können uns nicht sperren, brauchen aber eine vertragliche Regelung", sagte Sigrun Pilz (GiP + FDP).

Warnung vor Bumerang-Effekt

Wonke stellte fest, dass die Gemeinde nur einen äußerst geringen Einfluss habe. Das Einvernehmen könne auch ersetzt werden, wenn es keine baurechtlichen Hinderungsgründe gibt. Die Unterbringung der Schüler regele letzten Endes das Staatliche Schulamt. Wenn die Schüler nicht in Schwanebeck aufgenommen werden, könne sich dass als "Bumerang" erweisen, da das Schulamt dann andere Räumlichkeiten nutzen werde. Wonke wies zudem darauf hin, dass eine Umsetzung der Container an einen anderen Standort auch wegen der erforderlichen Medienanschlüsse sehr teuer sei.

An eine "1:1-Umsetzung" der Schüler von Bernau nach Schwanebeck sei überhaupt nicht gedacht, sagte am Freitag Oliver Köhler, Sprecher der Kreisverwaltung gegenüber der MOZ. Wenn die Arbeiten an der Rollberg-Oberschule beginnen werden, gebe es in Bernau natürlich geringere Kapazitäten. Für diesen Fall sollen Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden, die die Schüler beziehungsweise deren Eltern bereits bei der Auswahl einer weiterführenden Schulen berücksichtigen können. Mit der Verlängerung der Standzeit der Container in Schwanebeck soll hierfür eine Option geschaffen werden. Wie dies geschehen soll, darüber würden noch Gespräche zwischen Panketal und Landkreis geführt.

Köhler erinnerte daran, dass im laufenden Schuljahr an der modernisierten Oberschule vier statt der eigentlich vorgesehenen zwei siebente Klassen aufgenommen wurden. Wenn sich eine solche Situation auch im neuen Schuljahr abzeichne, könnte auch dieser Bedarf durch die Schulcontainer abgesichert werden. Erst später sei an eine Nutzung als Ausgleich für die Arbeiten in Bernau gedacht. Der Baubeginn dort ist noch offen. Beim Umbau der Schule in Schwanebeck habe der Platz ausgereicht trotz des großen und nicht nutzbaren Baufeldes.

Im Hauptausschuss erhielt der Antrag der Linken bei Stimmengleichheit keine Mehrheit.