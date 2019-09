Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Einer der Höhepunkte, den der Nationalpark Unteres Odertal jedes Jahr für Naturfreunde organisiert, ist die Kranichwoche. Sie findet zum 14. Mal statt und ermöglicht Einheimischen und Besuchern die Vogelbeobachtung sowie viele wissenswerte Erklärungen drumherum. Der Nationalpark wird so seinem Anspruch gerecht, Beiträge für die Umweltbildung zu leisten. In diesem Jahr findet die Kranichwoche vom 27. September bis zum 6. Oktober statt.

Schon jetzt sind die lauten Rufe der großen Vögel zu hören, die im unteren Odertal zwischen Stützkow und Mescherin Rast machen. Sie fressen sich hier noch einmal satt, ehe sie in V-förmigen Kranichformationen zu ihren Zug nach Süden aufbrechen. Zu den größten Kranichsammelplätzen vor dem gemeinsamen Flug ins Winterquartier gehören das untere Odertal, die Mecklenburgische Seenplatte und das Rhinluch. Ornithologen und andere Naturfreunde, vornehmlich auch aus großen Städten, sind immer wieder fasziniert, wenn sie die Vögel beobachten.

Staunen beim Beobachten

Ziemlich nahe kann man ihnen im Nationalpark Unteres Odertal kommen, wenn man eine der geführten Exkursionen als Wanderer oder im Kanu mitmacht. Auswärtige Besucher staunen immer wieder, die Kraniche in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Sie werden nicht gefüttert, wie in einem Zoo. Man muss sich sehr leise verhalten, um sie nicht aufzuschrecken.

Wie Naturwächter informieren, wird der Kranichzug in den nächsten Tagen an Fahrt aufnehmen. Erstaunlich sei, dass manche Kraniche das ganze Jahr über in der Nähe der Oder bleiben. Die allermeisten aber brechen von ihren Sammelplätzen in den frühen Morgenstunden auf, um über Thüringen und den Harz hinweg nach Südfrankreich oder Spanien zu ziehen. Erfahrene Tiere fliegen an der Spitze. Es folgen Familien mit durchschnittlich zwei Jungtieren. Bei guten Flugbedingungen könnten die Tiere ohne Halt bis nach Südeuropa fliegen. Sie legen aber oft eine Pause ein, manchmal hält sie schlechtes Wetter tagelang am Boden.

In der Nationalparkregion rund um Schwedt gibt es regelrechte Kranichfans. So organisiert die Stadt Gartz seit vielen Jahren ihr Stadtfest am 3. Oktober, um auch dem Kranich zu huldigen. Das Fest beginnt um 11 Uhr und lädt zum Kranich-Rufer-Wettbewerb.

In Mescherin sorgen Dorfverein Am Oderstrom und Reiterhof für einen Kranichtag am 29. September. Um 7 Uhr geht die Wanderung "Kranicherwachen" mit Axel Bieseke vom Speicher Staffelde los. Es gibt eine Ausstellung auf dem Dorotheenhof, ab 11 Uhr Kremserfahrten zu den Kranichen, um 14 Uhr ein Mini-Kino mit Vortrag, 15 Uhr Qi Gong am Oderufer des Dorotheenhofes und 19.30 Uhr einen Bildervortrag mit Naturfotograf Dieter Damschen, Info-Telefon 0170 4013094.

Der Kranichzug dauert noch ungefähr bis Ende Oktober.