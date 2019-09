Steffen Göttmann

Beiersdorf-Freudenberg (MOZ) Mit dem Winterdienst in Beiersdorf und Freudenberg ist einmal mehr die Bäuerliche Produktionsgemeinschaft Beiersdorf/Freudenberg, Beteiligungsgesellschaft mbH beauftragt worden. Das haben die Gemeindevertreter von Beiersdorf-Freudenberg am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Während der Abstimmung nahm Ronald Buchholz im Zuschauerraum Platz. Als Geschäftsführer der beauftragten Firma ist er befangen und durfte am Votum nicht teilnehmen. Der Beschluss gilt für zwei Jahre und jeweils für den Zeitraum vom 1. November 2019 bis 31. März 2020 sowie 1. November 2020 bis 31. März 2021. Die Winterdienstleistung sei ausgeschrieben worden, es habe sich aber nur der einheimische Betrieb gemeldet, sagte Bürgermeister Willi Huwe.

"Gibt es eigentlich noch jemand, der pro Dorf das Zeichen gibt, wann der Winterdienst beginnt?", fragte Wilfried Böttcher. "Das erste Signal ist, wenn Schnee fällt oder sich Eis bildet", sagte Amtsdirektor Holger Horneffer lachend. Es gebe immer Beobachter, die sich melden, so Ronald Buchholz.