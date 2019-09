Bernhard Schwiete

Kienbaum (MOZ) Für die Kienbaumer Feuerwehrleute sah es wieder nach eitel Sonnenschein aus. Im August richteten sie den Gemeindefeuerwehrtag von Grünheide aus. Nach dem Rücktritt der Ortswehrführung waren die Aktiven dabei, "eine neue Kameradschaft aufzubauen". So formuliert es Silvio Schulz, der aktuell als "Sprecher" in Kienbaum fungiert. "Es macht wieder Spaß, gemeinsam zu arbeiten", sagt er. Doch dann traf eine Nachricht ein, die er als "entsetzlich" bezeichnet.

Mit einem Schreiben von Montag ordnet der Ordnungsamtsleiter der Gemeinde, Nico Bauermeister, Änderungen an. Zum 1. Oktober müssen die Kienbaumer ihr Löschgruppenfahrzeug nach Kagel abtreten. Im Gegenzug erhalten die Kienbaumer das Tragkraftspritzenfahrzeug aus dem Nachbarort. "Man will uns reingrätschen", sagt Schulz dazu. Ähnlich äußert sich Ortsvorsteherin Katja Schramma, die auch in der Feuerwehr aktiv ist. "Das ist ein richtiger Dämpfer. Das schlägt mir auf den Magen."

Hintergrund: Das Löschgruppenfahrzeug verfügt über neun Sitzplätze, das Tragkraftspritzenfahrzeug nur über sechs. Die Ausstattung der Kienbaumer verschlechtert sich also. Schulz befürchtet, dass bei Einsätzen teilweise nicht mehr alle Aktiven, die zur Verfügung stehen, tatsächlich ausrücken können.

Die Entscheidung stammt maßgeblich von Gemeindewehrführer Norman Elsner. Da die Feuerwehr in Kagel zahlenmäßig stärker sei und die Qualifikation höher, habe es keine andere Möglichkeit gegeben, sagt er. Den Zustand in Kienbaum bewertet er ganz anders als Schulz – er sieht gleich mehrere Probleme.

Die Qualifikation einzelner Feuerwehrleute sei nicht ausreichend. Das habe bereits dazu geführt, dass die Abarbeitung von Einsätzen "nicht so gut" gelaufen sei. Eine harmonische Truppe gebe es dort nach wie vor nicht. Das gehe hervor aus Whatsapp-Chats die ihm vorliegen würden. "Da fallen auch Beleidigungen", sagt er.

Ärger gibt es unterdessen nicht nur um den Auto-Tausch. Die Ausbildungsabende, bisher mittwochs in Kienbaum, finden künftig dienstags in Kagel und freitags in Hangelsberg statt. "Der Mittwoch passt uns viel besser, das hat zuletzt gut funktioniert", sagt Schulz. Elsner entgegnet, für eine Weiterentwicklung sei es wichtig, dass die Kienbaumer auch über den Tellerrand schauen. "Zudem war nur ein Mitglied aus Kienbaum bereit, einen Führungslehrgang zu absolvieren", sagt er. Die Ausbildung in Kienbaum werde daher bereits von Feuerwehrleuten aus Kagel und Hangelsberg geleitet.

Gespräch mit Bürgermeister

Am Mittwoch gibt es in der Angelegenheit noch einmal ein Gespräch. Auch Bürgermeister Arne Christiani ist dann dabei. Schulz sagt, er habe aber nicht viel Hoffnung, dass sich an den Festlegungen noch etwas ändert.