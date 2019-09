MOZ

Wandlitz (MOZ) Erstmals besuchen die Bodendenkmalpfleger Mike Hille und Helge Mischler das Erntefest des Barnim Panoramas. Am kommenden Sonntag begutachen sie private Ausgrabungsgegenstände, die von den Festbesuchern mitbracht werden.

Attraktion für Hobbyarchäologen

Neben dem Mehr an Wissen lockt das Barnim Panorama Hobbyarchäologen damit, dass die spannendsten Stücke später in der Ausstellung "Ausgebuddelt" gezeigt werden. Die Schau wird neben Funden aus der Stein- und Bronzezeit auch Bodenfunde aus der jüngeren Vergangenheit präsentieren: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg haben ihre Spuren im Barnim ebenso hinterlassen wie die Zeit der DDR und die Jahre seit der Wende 1989.

Selbstverständlich wird es wieder ein unterhaltsames Musikprogramm auf der Festwiese am Barnim Panorama geben, regionale Spezialitäten, Aktivitäten von A wie Angeln über K wie Kartoffelbuddeln und Kürbisschätzen bis hin zu S wie Strohburgklettern. Wer mag, lässt Äpfel und Pilze vom Experten beurteilen.

Am Sonntag bietet sich auch die letzte Chance, einen Blick in die seit April laufende Ausstellung "Große Liebe" zu werfen. Hier sind neben den Dokumenten und Objekten aus vergangenen Zeiten auch aktuelle Unterlagen zu sehen, die den Übergang in den neuen Status des verheirateten Menschen dokumentieren.

Letzte Chance: "Große Liebe"

Der Nachlass des Fotostudio Ilsedore und Rudi Hahn bildet einen Ausgangspunkt für die Sonderausstellung, die sich nun dem Ende entgegen neigt. Fast fünfzig Jahre lang waren die beiden Fotografen in Wandlitz und Umgebung unterwegs: Ob Jugendweihe oder Schulabschluss, ob Geburtstag oder Feuerwehrfest, in der Kutsche oder auf dem Fahrrad – Hahns setzten die Wandlitzer stets ins rechte Bild.

Erntefest des Barnim Panoramas, Breitscheidstraße 8–9 in Wandlitz, Sonntag, 11 bis 17 Uhr, Eintritt ab 16 Jahre: vier Euro; barnim-panorama.de